Qué esperamos del México-ColombiaComenzó ya la primera Fecha FIFA del ciclo Mundialista rumbo al 2030, y esta noche, en Baltimore, será momento de darle la bienvenida a Rafael Márquez.

El debut del Káiser

Hoy inicia un nuevo proceso para la Selección Mexicana, uno anunciado hace un par de años y que, si todo sale bien, llegará hasta el 2030. Tal vez Rafa Márquez no tenga tanta experiencia como DT, pero nadie puede dudar de su trayectoria en el futbol, con éxitos en Francia, España, Italia, MLS y el futbol mexicano, además de haber dirigido a Lamine Yamal en el Barcelona B y ser parte crucial del cuerpo técnico de Aguirre en la Copa del Mundo.

Es difícil medir cuál será el éxito de aquí a la próxima Copa del Mundo, a donde sí tendremos que calificar pero con mínimo seis cupos en CONCACAF no habrá mucho drama, en especial porque, fuera de las Copas Oro y Nations League de siempre, no estamos muy seguros de qué pruebas importantes tendremos de aquí a entonces… y me refiero en especial a la Copa América 2028, que no tiene sede, no sabemos si estaremos invitados y para este punto ni siquiera está confirmada.

Me gustaría que realmente solo se usaran jugadores que realmente tengan chances de llegar a España-Portugal-Marruecos-Sudamérica 2030 (nombre en proceso), pero entiendo que es un proceso paulatino. ¿A quién me refiero? En especial a los “Chucky”, Berterame, Romo e incluso a los Gallardo, Chávez y Orbelín, quienes ya superan los 30 años y que tienen mínimas chances de llegar. Prefiero, por mucho, ver a jugadores que son una incógnita total pero tienen el tiempo para convertirse en estelares, como Violante, Sandoval, Camberos, Denzell y hasta Padilla el arquero.

El rival

La Selección Cafetera, si bien mantuvo a Néstor Lorenzo al mando, también pasa por un proceso de transición. La más importante, la vida sin su #10, quien anunció su retiro de la selección al mismo tiempo que volvió al futbol colombiano. James Rodríguez llegó al Atlético Nacional, el equipo más grande de su país, y decidió ya no jugar más para su equipo nacional, para quien casi siempre respondía pese a que su nivel en clubes desde hace mucho es de lágrima. También en el arco hay novedades, ya sin Camilo Vargas ni David Ospina, seguramente serán Álvaro Montero y Kevin Mier los herederos. Es un equipo muy parecido al nuestro en todo sentido, tanto en calidad como en lo físico, por lo que no me sorprendería que el proceso del “Káiser” de Michoacán no empiece con triunfo.

Sí espero que veamos al “Tala”, “Hormiga”, Lira, Alvarado, Johan, y obvio a “Morita” con la 10, así como algunas caras nuevas, como a Jeremy, Denzell, Everardo y “Toro” Guzmán, aunque sea por unos minutos.

Un parteaguas

En febrero 2020, antes de la pandemia y de esta columna, se anunciaron las sanciones para el Manchester City por violaciones al Fair Play financiero, que incluían no participar en ninguna competición europea por un par de años. Al final no procedió nada y los Citizens no se perdieron de nada, incluso llegando a la final de la Champions el año siguiente, pero esta investigación siguió su curso.

Ayer, después de múltiples reportes de avances sin nada concreto, por fin se anunció que fueron encontrados culpables solamente de 114 de los 115 cargos posibles, específicamente en el periodo entre 2009 y 2018 cuando llegaron los jeques árabes a salvar al club que estaba en segunda.

Obviamente el City apeló y puede que esto nuevamente quede en nada, pero de hacerlo sentaría un precedente en el mundo del futbol, en especial en los clubes Estado. “Todas las posibilidades están sobre la mesa”, se afirma en el informe de Ornstein, y puede incluir desde la disminución de puntos y vetos a competencias europeas hasta pérdida de la categoría y despojo de títulos. Me cuesta creerlo, pero a su vez sería muy bueno para restaurar un poco de justicia a un futbol cada vez más dominado por el dinero de unos pocos.

¡Hasta la próxima!

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