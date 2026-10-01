Conclusiones de la Semana 3 de la NFLHa sido otra jornada muy loca de acción, con la gran mayoría de partidos definidos en los segundos finales.

Lejos de la perfección

Estamos entrando a octubre y no tenemos claro quién es el mejor equipo de la NFL. Todos, incluso los pocos que se mantienen invictos, han mostrado muchas debilidades y tienen mucho por mejorar. Sabemos perfectamente quién es el peor: los Delfines, en especial tras que su único jugador profesional, Achane, se rompiera los ligamentos, pero la cima está para cualquiera.

En la AFC solo hay tres 3-0, los sorpresivos Raiders de un Kirk Cousins rejuvenecido; los Jefes que lucieron chatos en el calor de Miami, no tienen cuerpo de receptores y están cargando demasiado a Walker; así como los Bills, que tuvieron cinco pérdidas de balón y batallaron muchísimo para vencer a los Cargadores que siguen sin ganar. La defensiva de Buffalo, al menos, mostró algo de mejoría, pero sigue siendo el talón de Aquiles.

En la Nacional son solo dos: los Vikingos que mandan cargas 428 veces por partido y no han superado las 250 yardas en ningún juego, así como los 49es, quienes están jugando mejor que nadie y Purdy es candidato al MVP… pero las lesiones ya volvieron a golpearlos, dejando fuera a Trent Williams, Mike Evans, Nick Bosa, Dre Greenlaw y Christian Kirk.

Los campeones perdieron su racha de 12 victorias al hilo ante el suplente en Washington; los super Carneros llevan marca perdedora y siguen sin contar con Garrett ni Puka; los Cuervos volvieron a desperdiciar una ventaja de 11 puntos en el último cuarto, necesitando ayuda de los Vaqueros para ganar un partido increíble con un segundo en Brasil; los Osos tendrán que seguir aguantando sin Caleb un par de semanas más; y los Leones son incapaces de ganar un partido sin anotar al menos 31 puntos. Hay mucho por crecer para los contendientes, y esto apenas comienza.

¿Qué está pasando?

La semana pasada hablábamos de cómo los Acereros fueron aplastados por los Pats y cómo Rodgers parecía semi-retirado. Un partido después, Pittsburgh superó los 30 puntos por primera vez en 11 partidos (también ante Cincinnati), siendo la mejor exhibición de Aaron desde que se vistió de negro y amarillo, y destrozaron a una defensiva de los Bengalíes que se supone estaba en mejoría.

Del otro lado, los Patriotas se metieron a la cueva del Jaguar… y fueron devorados. Decir que Drake Maye jugó mal es quedarse corto: tuvo un QBR de 11, el más bajo de su carrera, e incluso fue banqueado por Tommy DeVito en los minutos finales, cuando la masacre ya estaba consumada. Lo peor es que, a mi sentir, con un mariscal competente hubiera sido un partido parejo, pero Maye se encargó de arruinar el esfuerzo de sus compañeros y borrar toda memoria de que alguna vez estuvo cerca de ganar el MVP (la campaña pasada). No solo fue otra intercepción en la zona de anotación, la primera en la carrera de Travis Hunter. No solo lanzó otra cuando todavía tenían chances de regresar. Lo más imperdonable fue el balón suelto sin que absolutamente nadie lo tocara, argumentando que su compañero “estaba sangrando”.

El #10 de Nueva Inglaterra tiene una racha terrible, con 14 pérdidas de balón desde el inicio de los playoffs, incluyendo tres en el Super Bowl y seis este año, liderando la liga. Alguien tiene que despertarlo de su sueño, o se convertirá en otro Mac Jones.

El dato de la semana

Ya se ha hecho costumbre que los Broncos, y en particular Bo Nix, jueguen espantoso en la primera mitad solo para regresar milagrosamente. Desde el inicio de la temporada pasada, Denver ha estado abajo por al menos 14 puntos un total de cinco veces, y ha ganado tres de ellas, incluyendo el domingo por la noche con algo de ayuda de los oficiales y una espectacular actuación de Hufanga. ¿El resto de la NFL? De 178 partidos con ese déficit… han ganado 12. Es decir, un porcentaje de triunfos de 6.7%, mientras Nix consigue un total de 60%. ¿Es algo sostenible? No, pero es muy entretenido.

¡Hasta la próxima!

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