Sobre la Selección Mexicana y CR7La buena: Márquez sigue invicto. La mala: también sigue sin ganar. Dos empates a uno nos llevan al clásico de la región, uno que está prohibido perder hasta en amistosos.

Por el triunfo

Normalmente importa poco ganar un amistoso… pero no ahora. El empate ante Colombia fue esperado (aquí mismo lo vaticiné), y ante Perú nos extraña un poco más, pero se puede excusar por la cantidad de suplentes que jugaron (García, Berte, Everardo, Violante y Denzell, por decir algunos).

Sin embargo, ahora no hay razón para no ir con todo hoy en Arizona, en especial porque a Rafa se le juzgará en especial por este tipo de partidos ante tu máximo rival. Los gringos han empezado su era post-Mundial con el pie derecho, goleando a Perú y Chile (cuatro goles en cada partido), y también saben de la importancia de esta rivalidad. Lastimosamente no estará Morita por lesión, pero sí queremos ver al resto de los titulares, y en particular queremos ver más generación de juego y mayor contundencia, lo que más nos ha costado en este par de empates.

Es momento de empezar a marcar la pauta de la era Márquez.

Vivir por la espada, morir por la espada

Es innegable que una gran parte del éxito de Cristiano Ronaldo ha sido su mentalidad. En eso nadie le gana en la historia del Futbol, y es comparable a la de otros monstruos como Jordan o Brady, y le ha permitido mantenerse en la élite por más de 20 años y codearse con los Messi, Pelé y Maradona pese a no llegar a ese nivel de talento.

Sin embargo, ese switch nunca se apaga, y es algo que hemos visto muchas ocasiones. La competitividad de MJ le llevó a perder millones en apuestas, mientras que a TB12 incluso le costó su matrimonio. A CR7, en este punto de su carrera, ¿quién va a decirle que no puede seguir rompiendo récords, pelear por los mil goles y hasta llegar a la Euro 2028? Ningún humano; más bien, será su propio cuerpo quien decida, y aun si lo ha cuidado más que nadie, no hay persona que pueda vencer al tiempo.

La realidad es que, si bien sigue destacando en Arabia y tengo cero dudas que alcanzará el millar de anotaciones, lleva algunos años fuera de la élite. No me refiero solo a sus años en la Juve o en el United, donde hasta terminó banqueado, sino a cuando se pone la roja de Portugal. En la Euro 2021 fue el goleador… con tres goles de penal en cuatro partidos, yéndose en blanco apenas salieron de grupo. En Catar es bien sabida la historia, banqueado y terminando con un gol de penal. En la Euro 2024 fue peor, quedándose sin anotar por primera vez y fallando un penal decisivo contra Eslovenia. Ahora, en EUA, anotó doblete ante Uzbekistán y dijo “I’m back”… solo para irse en cero en 8vos ante España cuando estaban entre los favoritos. Marcó en fase eliminatoria por primera vez en seis Mundiales… también de penal. Cuando todo indicaba que iba a retirarse, decidió quedarse más, ahora con Jorge Jesús, su DT hace unos meses en el Al-Nassr, al mando. No vamos a entrar en detalles de lo que pasó, y estoy seguro que Cristiano se siente como la víctima y que fue engañado por su propio entrenador y federación, pero esto tiene muy mala pinta en su reputación.

Ante Noruega se quedó en el banquillo sin entrar por primera vez en 18 años, y lo que sigue es algo muy parecido a un berrinche, abandonando la concentración y dando un comunicado al respecto. ¿En serio alguien de 41 años debe jugar cada partido? ¿Es faltarle al respeto por dejarlo una vez sin minutos en un partido sin mayor importancia? Todo esto solo mancha una carrera que ha sido sumamente brillante, pasando del jugador que puso a Portugal en el mapa y les dio sus primeros trofeos a alguien incómodo que no sabe cómo ni cuándo decir adiós, en especial cuando puede tener un homenaje ante quien quiera. Espero que este no sea el final, y que lo veamos al menos una última vez en una despedida que él se merezca. Y también espero que su propia mentalidad no se lo prohiba.

¡Hasta la próxima!

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