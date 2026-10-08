Terminó (por fin) la Fecha FIFAUn eterno parón de selecciones llegó a su fin, y antes de volver a la actividad de clubes debemos repasar lo bueno, lo malo y a la selección mexicana.

El peor escenario posible

Empatar tu primer amistoso ante un rival sudamericano de un nivel similar o hasta superior el tuyo, es válido. Empatar tu segundo ante uno mucho peor, pero al menos con la excusa de un penal a favor no marcado, es menos válido pero igual se perdona.

Salir goleado por tu máximo rival, ante el cual por fin ya habías superado la mala racha y que venía con varias ausencias, es casi imperdonable. Ahora, caer nuevamente ante el último lugar de las eliminatorias de Conmebol, el cual tuvo 11 puntos de 56 posibles, es de risa.

Son apenas cuatro partidos en la era Márquez, pero lo único que indican es que no durará por mucho tiempo. Muchos experimentos, muchas rotaciones y al final funcionó muy poco, con contados momentos de brillantez en 360 minutos. Sí, dominaron en general a Chile el martes por la noche, con varias fallas claras de la Hormiga, Fidalgo, Berterame y hasta Everardo López, pero es un desastre total perder 0-2 con la peor selección andina de la historia, en particular porque nuevamente dos errores en defensa significaron directamente dos goles rivales. No fueron tan groseros como ante los gringos, de los cuales ya no hablamos y por los cuales le daré algo de respiro a Rafa, pero algo se rompió y del equipo que nos hizo ir al Ángel y tatuarnos “y si sí” ya queda muy poco. ¿Cómo explicar que le competimos tú por tú a Inglaterra hace tres meses y ahora no podemos vencer a Perú ni Chile, los dos peores equipos de Sudamérica? Pesaron las ausencias de Raúl y Quiñones, tal vez también la de Montes, mientras en la portería ninguno de los tres arqueros mostró nada para tomar confianza, además de que Morita terminó jugando muy poco, pero igual es casi una tragedia pensar en todo lo que se retrocedió en tan corto tiempo, en particular porque el propio “Káiser de Michoacán” fue parte de ese proceso.

Lo que sigue es la Nations League, que si la europea la hacen menos imagínense lo poco que vale la de nuestra zona, y será con una serie de cuartos ante Jamaica. ¿Levanta Rafa, o vamos buscando sucesor?

Caminos muy distintos

Las comparaciones siempre serán odiosas, pero son inevitables. La época Messi-“CR7” fue única e irrepetible, pero está cerrando de forma totalmente diferente. De un lado, uno escoge irse bajo sus propios términos, tras ser el mejor jugador del mundial y capitanear a su equipo en una tercera final del mundo, algo nunca hecho antes, mientras el estadio, su país y el mundo entero le rinden homenaje. Lástima que la AFA decidió ponerle un rival tan pobre como Benín y que lo que nos queda de su “show” de drones fue la aseguradora que lo patrocinó, pero en términos generales la despedida de Messi fue emotiva y en grande, yéndose con dos asistencias y un gol y consolidado como el mejor de la historia.

Del otro, muy desafortunadamente, ha hecho todo lo posible por entorpecer su final. Cristiano tiene toda la talla y la carrera como para irse como y cuando quiera, con un homenaje parecido a lo que se vio en el Monumental pero a su estilo. Sin embargo, tras su berrinche del otro día en Noruega (es lo que fue), ahora dice que siempre sí volvería a jugar… si corren al DT que acaban de contratar y ganó cuatro de cuatro juegos posibles, tres sin él. Además, que le ordenó que diera un discurso que no dio, y terminó explicando todo en un “post” larguísimo a horas del último partido de Lionel, lo cual para nada es coincidencia.

Ronaldo no se merece este final, y espero de verdad que tenga un homenaje a la altura de su leyenda y que sepa decir adiós y no forzarla (o que lo fuercen) hasta que no pueda más. Estoy seguro de que su federación es muy capaz de organizarle el homenaje que todos esperamos, y que el final de su carrera con Portugal, tal vez el más grande para un europeo en la historia, sea con broche de oro.

¡Hasta la próxima!

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