Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoTras tres semanas de espera, hoy por fin regresa la acción de clubes en Europa, mientras que ya el martes y miércoles volveremos a la acción de la Champions un mes después.

Dos “clásicos”

Vuelve la acción en la Premier, donde el City es líder pese a que no ha dominado a ningún rival y a que está en medio de tal vez el mayor escándalo en la historia del Futbol. Pues bueno, creo que se les acaba la racha y el liderato este domingo en Anfield, cuando visiten al Liverpool que todavía no muestra su mejor nivel pero tiene con qué competir por todo. Solían ser clásicos cuando estaban Guardiola y Klopp, y ahora será el primer duelo entre Enzo Maresca y Andoni Iraola.

Antes de eso, y también en Manchester, será la repetición de la final de la Europa League 2025, donde increíblemente la ganó un equipo que lleva salvándose del descenso dos años seguidos y que ahora está sólido… en el último lugar de la tabla tras cinco fechas. El Tottenham rompió su propio récord de transferencias, llegando a superar los 350 millones de euros con nombres como Tonali, Robertson, Mateus y Sávio, todo para empezar con cuatro encuentros seguidos sin anotar un solo gol, llevar dos puntos de 15 posibles y además irse eliminados de la Carabao Cup en el primer partido. El United tampoco ha tenido un gran inicio (de hecho es el peor a este punto de la temporada en todo el siglo), con cinco puntos y ya una derrota en el “derby”, pero al menos creo que tienen más futuro que los Spurs.

Los Gunners podrían recuperar el liderato con una ayudita de los Reds y un triunfo contundente sobre Leeds, una de las sorpresas de este campeonato hasta ahora.

Con más dudas que certezas

Parece que ser bicampeón de goleo en España no es suficiente para hacer amigos. Estamos a unos días de la entrega del Balón de Oro, y es la más difícil que me ha tocado. Hay varios con argumentos, o en otras palabras, nadie ha destacado sobre el resto para llevárselo con claridad.

Pero no le digan eso a Kylian Mbappé, quien está muy seguro de que él se lo merece porque fue el máximo goleador de La Liga y el Mundial (solo gracias a un partido de chocolate), pero no levantó un solo título colectivo. ¿Qué opinan sus compañeros? Bellingham le comentó una foto diciéndole que era el mejor… a Harry Kane, mientras el propio Vini le puso a Jude algo por el estilo. Mientras, Kylian se perdió casi toda la Fecha FIFA por una lesión, pero volvió a los entrenamientos del Madrid a la hora que se le dio la gana, provocando algunos descontentos de sus colaboradores y, en especial, de los fans Merengues.

Ahora, vuelve a la actividad el club Blanco en el Bernabéu ante un buen Villarreal, buscando recuperar algo de terreno ante un Barcelona que sigue con marca perfecta. Los Culés también juegan de locales, y seguramente seguirán su buena racha ante el Getafe.

Un vistazo a la Champions

Un mes después, por fin volverá la UCL este martes y miércoles para apenas disputar la fecha 2. Hay múltiples partidos de interés, comenzando por la visita del mencionado Barça a Estambul, ante el Galatasaray de Rafael Leao, Osimhen y Leroy Sané. A la misma hora, el Atleti recibe al Manchester United en el Metropolitano, y ambos llegan en momentos opuestos de cuando jugaron la jornada inaugural.

El miércoles hay “duelo de mexicanos”, y no lo digo porque uno nació en Argentina y otro en España, sino porque no sé cuánto llegue a jugar cada uno. Santi Giménez y el Porto visitan al Real Betis de Álvaro Fidalgo, y ese es el único duelo de seleccionados posible en toda esta primera ronda. La Roma de Gasperini, que solía ser de Mourinho hasta hace tres años, recibe al Real Madrid, en encuentro muy peligroso para los Merengues en el Olímpico. Por último, y en medio de toda su polémica, el Manchester City recibe a otro club-Estado, el PSG, en uno de los mejores partidos de toda esta ronda. Aquí estaremos, el jueves, comentando lo mejor de esta jornada.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].