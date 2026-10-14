Conclusiones de la semana 5 de la NFLDecisiones inexplicables, muchos tiempos extra y partidazos nos regaló esta jornada, donde cada vez está menos claro quién es contendiente y quién pretendiente.

Si las lesiones los perdonan…

Vamos a darle algo de amor al equipo que, para mí, ha jugado mejor que nadie a este punto de la campaña. Muchos dimos (y me incluyo) por cerrada la ventana de éxito de San Francisco, en especial por la edad de sus estrellas y la mala fortuna de las lesiones, acosándolos más que a nadie en esta década. Sin embargo, con todo y que los mismos problemas siguen, llevan marca de 5-0 con dos victorias divisionales de “visita” ante Carneros (en Australia, pero igual cuenta) y Halcones Marinos, con todo y que jugadores cruciales como Bosa, Deebo, Kittle, Evans, Juszczyk y Greenlaw se han perdido parte de o toda la temporada.

Brock Purdy, quien tuvo una primera mitad para el olvido en Seattle, se repuso y tuvo un partido casi perfecto en los últimos dos cuartos para guiarlos a la victoria ante la escuadra que los eliminó, por paliza, en la ronda Divisional hace nueve meses. En este momento, para mí y para muchos, el “Mr. Irrelevante” es el MVP. El calendario les sonríe, con juegos restantes ante Comandantes, Cargadores y Cardenales, por decir algunos, mientras la ventaja en la división no es definitiva, pero sí relevante, con Seattle 3-2 y LA increíblemente 2-3 pese a ser los grandes favoritos, y a ambos todavía les falta visitar la bahía. Espero las lesiones respeten un poquito a los 49ers, porque este grupo y este coach, como van las cosas, pintan para ganarlo todo.

Desastre inglés

No vamos a hablar en específico de los dos errores terribles de esta jornada, tanto el de Filadelfia, dejando inexplicablemente seis segundos en el reloj y permitiendo un regreso de 55 yardas para que Jacksonville se lo lleve con un segundo restante, ni del osote en el tiempo extra de Washington que es para que corran a todos. Ambos tienen que verlos con sus propios ojos, y ninguno le pasarían a un niño de 10 años jugando Madden.

Más bien, hablemos de la situación de las Águilas. Si creen que la prensa en México es tóxica, no conocen la de Filadelfia. Allá poco importa que hace un año eran los campeones y que su plantilla es tal vez la mejor de la liga; quieren que rueden cabezas por cada derrota. Desde que ganaron el Super Bowl, son el equipo número 1 de la liga… en tres y fuera (posesiones que no avanzan ni 10 yardas), y también lideran en mitades con yardas negativas por pase (es decir, menos de cero en 30 minutos). Compitieron en el Tottenham Stadium ante unos Jaguares que partían como ultra favoritos, e incluso habían ganado el partido, solo para increíblemente lo regalaran y ahora volaran 10 horas pensando en que llevan tres caídas en fila, su tacle Salón de la Fama se retiró espontáneamente (Lane Johnson), su ataque es inoperante, su coordinador ofensivo no sirve para nada y que su entrenador, tan criticado pese a llevarlos ya dos veces al Super Bowl, puede que sea un problema. Los días de Sirianni en Philly creo que están contados.

El dato de la semana

Más que un dato, es una anécdota. ¿Sabían que los Osos llegaron al Lambeau como favoritos por primera vez en 20 años? Sí, desde los años de Urlacher y “Peanut” Tillman no eran mejores, en las apuestas, que su contraparte amante del queso a un partido en Green Bay. ¿Qué pasó? Pues que Chicago terminó perdiendo 31-7 ante un equipo que parecía perdido, y pese a su éxito del año pasado ahora tienen 13 derrotas en sus últimos 16 enfrentamientos ante los Empacadores. Ganar tres seguidos con mariscales suplentes era mucho pedir, pero nadie esperaba la masacre del domingo.

Caleb Williams regresará muy pronto y arreglará el barco, pero esa división está cada vez más peleada, con unos Vikingos que siguen invictos y un Jared Goff que sigue sin tirar una intercepción. Tal vez se precipitaron un poco allá en Las Vegas con los momios, ¿o no?

¡Hasta la próxima!

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