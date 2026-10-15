Conclusiones de la jornada 2 de la Champions LeagueUn mes después volvió la Orejona, y fue una jornada cargada de drama y sorpresas.

Así gana el Madrid

Ya estaba listo para escribir sobre la debacle Merengue en el Olímpico, de cómo Mou fue devorado por su antiguo equipo y Malen los enterró en cinco minutos, pero tres tiros de esquina fueron suficientes para cambiar por completo el partido y la narrativa.

Tres córners, tres marcas muy endebles y tres amarres del portero en el arco significaron pasar del 3-1 al 4-3 entre el minuto 83 y el 90, y los Blancos ganaron un duelo impensable con los goles de Güler tras el error de Gollini; el cabezazo de un Endrick chaparrito entre tres; y el centro que pasó entre cinco Romanos para llegar al pie de un exromano, Antonio Rüdiger. Un partido difícil de analizar donde, nuevamente, la mística de este equipo en esta competición es la máxima razón, y el Real Madrid lleva seis de seis ante escuadras italianas, todos de forma milagrosa.

Respeten los rangos

Sí, el City podrá ser líder de la Premier con marca perfecta, desmantelando al Liverpool el domingo pasado, pero el PSG les dio una clase de velocidad y definición en menos de 45 minutos. Solo Haaland pudo maquillar el resultado, de goleada a un 2-4 final, pero Luis Enrique tomó venganza de Maresca por el Mundial de Clubes y los Parisinos le recordaron a los Citizens quién sí es candidato y quién no.

La sintieron cerca

Todo indicaba que la marca perfecta del Barça iba a llegar a su fin en Estambul. Galatasaray, un caballo negro, aguantó los embates por 25 minutos, se puso arriba en el marcador e incluso había marcado el 2-0 que terminó anulado inexplicablemente. Sin embargo, el ataque Blaugrana, aun sin Raphinha, fue demasiado para el equipo turco que terminó por desmoronarse cuando llegó el empate. Con gran actuación de Gordon, Yamal y Fermín, los Culés ya ligan 10 victorias en 10 partidos, son líderes de La Liga y segundos en la UCL. Falta mucho, pero no se puede negar que nadie juega mejor hoy en día que los de Hansi Flick.

Mentiras no dijo…

Lisandro Martínez está en el ojo del huracán por decir la verdad. El martes, tras consumarse la derrota 2-0 en el Metropolitano ante el Atleti, con un gol desastroso incluido a los segundos de iniciar el partido, Licha declaró en la zona mixta que “esperaba más inversiones en el mercado, espero más de nuestro director de Futbol… porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”.

Ya salieron varios íconos de los Red Devils a criticar al central argentino, como Wayne Rooney y Rio Ferdinand, argumentando que es una falta de respeto al club y a sus compañeros, e incluso algunos piden una sanción y hasta su salida. Y sí, básicamente dijo que sus propios colaboradores no están a la altura, criticando a cada nivel del club al mismo tiempo, y lo hizo en un momento de frustración, en un momento erróneo y sin notar que él ha sido parte del problema.

Pero eso no quita que no haya dicho la puritita verdad: el Manchester United tuvo un cierre de temporada sorpresivo, le dieron la confianza a Carrick como DT, era para afianzar la plantilla y al final se quedaron muy cortos. Un Youri Tielemans de 50 años, así como otros desconocidos como Andrey Santos, Carlos Baleba o Karl Darlow. Su actualidad en la Premier lo refleja: seis puntos en seis partidos, un solo triunfo, y ahora esta derrota en Madrid que desenmascara lo que fue la victoria en la jornada inaugural ante el pobre Sabah. Que suspendan o critiquen lo que quieran a Licha, pero la realidad es que el United no tiene la plantilla para competir.

Por cierto, duelazo de mexicanos en Sevilla… pero de calentar banca. Fidalgo se quedó sin entrar, Santi solo lo hizo al minuto 85 sin poder evitar la derrota del Porto ante Betis. Sumado a la no convocatoria de Obed el martes, entre nuestros tres compatriotas sumaron el gran total de cinco minutos en toda la jornada. Es algo, ¿no?

¡Hasta la próxima!

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