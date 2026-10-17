Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoUna guerra merengue, la actividad de mexicanos y varios buenos partidos es el menú de hoy, mientras la Champions volverá en tan solo tres días.

Real Madrid vs Tebas

La guerra del club más grande y más chillón del mundo contra el incompetente presidente de La Liga está cada vez más candente. Fueron cuatro los partidos de suspensión a Vini Jr. por el incidente ante Nathan Saliba, donde sin querer queriendo le jaló el pelo sin balón de por medio y vio la roja directa ante Villarreal (además de haberse dirigido al árbitro de forma agresiva). Esos cuatro encuentros incluyen el duelo del próximo domingo, El Clásico en el Camp Nou. Si bien su nivel actual es como para no extrañarlo mucho, lo que provocó es otra guerra de declaraciones y comunicados entre el cuadro Merengue y Tebas, iniciada tras el Derby Madrileño del mes pasado.

Los Blancos le echaron más leña al fuego a través de Real Madrid TV, acusando a los árbitros una y otra vez de estar en su contra. Tras ello, el dirigente de la Primera División Española los comparó con propaganda nazi y con el mismo Joseph Goebbels, un movimiento sumamente exagerado e imprudente de su parte.

Ahora, el Madrid lanzó un comunicado quejándose de ese hecho y hasta exigiendo la renuncia de Tebas. La situación ya escaló a un punto inaguantable, donde el club siempre argumentará que tiene a La Liga en su contra, lo cual no creo, pero donde también el mismo presidente se ha portado de una forma poco profesional y hasta mezquina. ¿Cómo acabará esto? Ni idea, porque ni el Madrid calmará su discurso ni Tebas renunciará, y pinta para otra serie de comunicados tras un duelo que pinta mal para los Merengues en Barcelona.

Acción mexicana en la Europa y Conference League

Lo más destacado, aparte de la remontada de la Juve ante el Celta, la goleada del Milán en Salzburgo con “hat-trick” de Cissé o la masacre del Benfica en Glasgow, fue la actividad de mexicanos… o la falta de ella.

Mateo Chávez jugó en el triunfo del AZ… pero solo los últimos 15 minutos. Lo mismo con Armando González, solo 24 minutos en la victoria del Olympiacos en Marsella, mientras que Julián Araujo todavía no se recupera y suma cero minutos en todo el año con el Bournemouth. El jueves hablamos de la casi nula actividad en Champions, y pues en la Europa League tampoco hubo mucho más. En la Conference añadiríamos solo a uno más, a Rodrigo Huescas, quien también entró en los últimos 20 minutos. No llegamos a sumar los 90 entre las tres competencias, y eso que hablamos de 54 partidos.

¿Se acaba el paso perfecto?

Las 10 victorias al hilo del Barça corren mucho peligro. Pocos estadios más difíciles en la península ibérica que La Cartuja, y a los Culés les toca visitar a un Real Betis que suma 13 de sus últimos 15 puntos. Si mantienen la racha, el martes les tocará visitar París, y si de ahí mantienen el paso perfecto podemos ir dándole al club Blaugrana el título de mejor equipo del mundo en octubre, el cual sirve para poco y nada si no se refrenda en mayo y junio.

El Madrid recibirá al otro conjunto andaluz, el Sevilla venido a menos pero que les pisa los talones, pero estarán pensando en su duelo ante el Leipzig del miércoles, y ante el del 25 en El Clásico.

Ya fue mucho, ¿no?

El super Tottenham de De Zerbi no puede empezar la temporada con ocho partidos sin ganar… ¿o sí? Al momento los Spurs suman tres puntos de 18 en la Premier, son penúltimos y ya están eliminados de la Carabao Cup, pero tienen una chance dorada para salir del hoyo ante e recién ascendido Coventry City dirigido por Frank Lampard.

Un vistazo a la Champions

Después de esperar un mes, ahora serán solo seis días entre una jornada y otra, y esta promete ser espectacular. Los dos encuentros que se roban los reflectores son el PSG-Barcelona y el Bayern-Arsenal, que bien podrían ser las semifinales este año. El jueves estaremos comentando, aquí, lo mejor de la tercera jornada.

¡Hasta la próxima!

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