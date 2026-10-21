Conclusiones de la semana 6 de la NFLAsí de rápido se fue el primer tercio de la temporada, y solo dos equipos lucen sólidos y sin mayores deficiencias.

¿Round 3?

A este punto de la temporada todo parece indicar que habrá un Kansas City-San Francisco, parte III. Todos los demás equipos tienen debilidades muy marcadas: de Buffalo, su secundaria; de Seattle, su juego terrestre; de Baltimore, la salud de Lamar y las ventajas en el último cuarto; de Jacksonville, su inconsistencia y falta de armas; de Denver, Bo Nix; de los Carneros, su edad, salud y que todo parece salirles mal.

En cambio, los Jefes ganan con tranquilidad pese a que Mahomes está aún lejos de su mejor nivel, comandados por el líder terrestre en Walker III y una defensiva renovada, mientras los 49ers tienen al que debería ser el MVP hasta ahora en Brock Purdy, han sobrellevado todas sus lesiones (la de Mike Evans el lunes, la más reciente), y se ven como el equipo más físico de la NFL en ambos lados del ovoide.

Así como en 2019 y 2023, parece que estamos condenados a ver a estas dos escuadras nuevamente en el Super Bowl, esperando la revancha de Kyle Shanahan o un nuevo regreso de doble dígito de Mahomes. Solo Pittsburgh y Dallas se han visto las caras tres veces en un súper domingo, todas el siglo pasado, y por lo que hemos visto tras seis fechas, Jefes y 49es se les unirán el 14 de febrero. Claro, falta muchísima temporada aún, pero negar que son los favoritos de sus conferencias es ilógico.

Polos opuestos

El duelo de domingo por la noche nos dio mucha claridad de las diferencias no solo entre Dallas y Green Bay, sino entre ambas divisiones y cómo la NFL puede ser injusta.

Los Empacadores son tal vez el “peor” equipo del Norte de la Nacional, y eso que tienen a la defensiva número 1 de la liga en las últimas tres semanas, Jordan Love está a un nivel de MVP y todavía no regresa Micah Parsons. Todos en esa división tienen récord ganador, y los de verde y amarillo deben competir con Detroit, tal vez la mejor ofensiva de la liga; con Minnesota, tal vez la mejor defensiva de la liga; y con un Chicago que recuperó a Caleb Williams y tuvo el juego más efectivo de su vida, con 24 de 24 pases completos más allá de la línea de golpeo. Al menos uno de ellos deberá quedarse fuera, probablemente pese a terminar ganando nueve partidos.

Del otro lado, los Vaqueros tienen marca de 2-4 y están a una victoria de los líderes divisionales, los Gigantes de Nueva York que usarán a su tercer pasador de la campaña. Podemos ir descartando a Filadelfia, con un Jalen Hurts fuera todo el año por un problema mucho más grave que pensábamos, y a unos Comandantes que ya deben ir buscando nuevo entrenador.

De hecho, en las últimas dos semanas el Este de la NFC suma cero triunfos… y eso que NY y Washington jugaron entre sí. Es la primera vez que esto pasa en la historia. Alguno de ellos recibirá un partido de “playoffs”, seguramente con marca perdedora, y lo más probable es que sean aplastados… por alguien del Norte que los visite.

Así de injusta puede llegar a ser esta liga.

El dato de la semana

Cuando lo vi, no lo creí, y tuve que volver a checar antes de ponerlo aquí. Pero es cierto: JJ McCarthy tuvo más yardas el domingo que lo que Justin Herbert ha tenido en cualquier duelo en la temporada. ¿Qué es lo raro? Que el número 9 (ahora 18) solo jugó el último cuarto. Así es, en 15 minutos tuvo 243 yardas, mientras que el punto máximo del mariscal de los Cargadores es de 226, quien además promedia solo 190 por encuentro esta temporada, con cinco anotaciones y ocho intercepciones… liderando a su equipo a una marca de 0-6 cuando eran favoritos al Super Bowl para muchos.

De McCarthy, creo que lo lógico es que él tome la titularidad por encima de Jameis en Nueva York, en especial cuando en esa división con siete victorias tal vez sea suficiente para ganarlas, pero el plan a futuro de los Gigantes sigue siendo Jaxson Dart.

¡Hasta la próxima!

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