Conclusiones de la jornada 3 de la Champions LeagueAsí de rápido se fue el primer tercio de la temporada, y solo dos equipos lucen sólidos y sin mayores deficiencias.

Paternidad

Sin duda la remontada del 2017, cuando dejaron ir un 4-0 para perder 6-1 en el Camp Nou, fue tomada muy personal en la capital francesa. Desde entonces, no se han cansado de insultar a los Culés dentro y fuera del campo. Se llevaron a Neymar por una cifra récord y comenzaron la debacle Blaugrana. Se llevaron, gratis, a Messi en 2021, y luego también llegó Dembelé y cumplió todo lo que nunca hizo en Cataluña, y ahora es Ferrán Torres el último en ir de un club a otro directamente y olvidar que alguna vez jugó para el Barça.

Además, desde aquella remontada los han eliminado en las ediciones 2021 y 2024, y ya les han ganado en fase de liga en dos años seguidos. En total, son seis encuentros desde ese día hace nueve años y medio: cuatro triunfos parisinos, uno culé y un empate. De esos cuatro triunfos, en tres han anotado cuatro goles, incluyendo el martes en el Parque de los Príncipes. El Barça llegaba con paso perfecto en toda competencia y tras haber anotado cinco nuevamente en casa del Betis, y pese a que dos veces lograron empatar el partido con grandes jugadas individuales en la banda derecha por parte de Espart (la sorpresa de la temporada) y Yamal, el poderío ofensivo del PSG fue demasiado y le hicieron daño de varias formas al arco de Joan.

Sin embargo, en París hubieran preferido no ganar este duelo si eso significa que no se hubiera jugado. Llegaron sin Nuno Mendes; al minuto 20 salió Dembelé y a la hora salió Marquinhos, estos dos estarán fuera por varias semanas, pero fue otra estrella quien se llevó la peor parte. Se me hundió el corazón cuando nos despertamos en miércoles con la noticia de la rotura de ligamentos de Kvicha Kvaratskhelia, su cirugía y su tiempo de recuperación que le tomará todo lo que queda de la temporada.

El georgiano es uno de mis jugadores favoritos y está en un momento espectacular, además de que sería uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro del lunes próximo si no fuera año mundialista, y si pensábamos qué puede detener al PSG de ganar el “hat-trick” de Orejonas, esta noticia es un golpe duro para ello.

Debacle

Es oficial (otra vez): el Manchester Utd. está en crisis. El domingo no le pudieron ganar al humilde Leeds, y ahora se metieron ante el modesto Como… y se comieron cuatro. El equipo de Fábregas los bailó desde el primer minuto, con doblete incluido de un Nico Paz que no tarda en vestirse de blanco (no porque se case, sino porque volverá a la escuadra que tiene su carta, el Real Madrid). Al mero final Zirkzee puso el 4-1 de la honra, pero fue un dominio completo del conjunto italiano ante unos Red Devils que suman dos triunfos en 10 partidos entre UCL y la Premier en esta temporada, y de no ser por la goleada al Sabah en la jornada inaugural irían mucho peor.

Partidazo

Bayern y Arsenal han sido los dos mejores equipos del mundo en las últimas tres temporadas… si olvidamos que existe el PSG. Se enfrentaron en el Allianz Arena en un encuentro que bien podría repetirse el próximo 5 de junio en el Metropolitano de Madrid, y no decepcionaron.

Los Gunners perdieron a Saka y aun así se fueron al frente con gol de quien lo suplió, Eberechi Eze, para que después comenzara el show de Kane: una asistencia magistral a Davies y un penal provocado y cobrado por él mismo, todo para que al final llegara Rice y lo volviera a empatar con otro golazo. Un 2-2 muy justo y entretenido entre dos pesos pesados, que confirma que ambos estarán peleando hasta el final.

Calma

Por fin el Madrid ganó un encuentro sin drama. Ante Inter y Roma necesitó milagros y remontadas, mientras el Leipzig no opuso resistencia para que mantengan el paso perfecto, ganen 4-1 por segundo partido seguido (también ante Sevilla) y lleguen con mucha más calma a El Clásico. Eso sí, ¿es momento de banquear a Vini por Diomandé? Yo creo que sí.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].