Previa de El Clásico y la entrega del Balón de OroEl Barcelona-Real Madrid se roba todas las portadas, con la entrega del premio más prestigioso, el lunes, en la mente de varios de los involucrados. Repasemos, también, las razones por las cada candidato puede (o no) llevarse ese galardón.

Kylian Mbappé

Si solo vemos el rendimiento individual, bien podría llevarse su primer Ballon D’Or. Pichichi por segundo año seguido, campeón goleador de la UCL, campeón goleador por segundo mundial al hilo. Sin embargo, levantó la gran cantidad de cero trofeos colectivos, y eso termina por pesar. Es más, para muchos ni siquiera es el francés que debería ganarlo, sino el actual ostentador: Ousmane Dembelé, quien volvió a ganar prácticamente todo con el PSG. No recuerdo un ganador sin un solo título, y si bien veo probable que lo gane “Donatello”, para mí no debería.

Lamine Yamal

Igual que el año pasado, un joven de menos de 20 años es enorme candidato. Este año, además de ser la figura del Barça que dominó La Liga, ganó el trofeo más importante de todos. Sin embargo… pasó prácticamente de noche en el mundial, anotando solo un gol (ante Arabia Saudí) y no siendo clave más que en el penal provocado ante Francia. Podría nombrar a ocho españoles que tuvieron una mejor Copa del Mundo que él (Rodri, Simón, Cubarsí, Cucurella, Oyarzábal, Laporte, Olmo y hasta Ferrán Torres solo por su gol), y eso también importa. Además, se quedó en cuartos en la UCL y Raphinha fue más importante que él jugando en Europa. Igual que el año pasado, no veo ninguna prisa por darle el Balón de Oro a alguien que eventualmente ganará varios.

Harry Kane

Solo ganar la Bundesliga no es suficiente (aunque algunos le querían dar el Balón de Oro a Lewandowski en 2021 por eso), pero si me preguntan, el jugador de mayor nivel en esta temporada es el 9 inglés. Le ganó a Haaland y Mbappé la carrera por la Bota de Oro, y se convirtió en el británico con más goles en la historia de la Copa del Mundo en su camino al tercer puesto. Sin embargo, creo que fue opacado en el verano por un compañero suyo, Jude Bellingham, quien fue el verdadero MVP de Inglaterra, y al final se quedó en semis tanto en la UCL como en el mundial.

Si me dieran un voto, lo pensaría muchísimo, pero al final se lo daría a “HurriKane”.

¿Otros?

¿Qué tanto peso tiene la Champions en año mundialista? Si nos basamos solo en eso, tanto Dembelé como Kvaratskhelia tienen méritos para llevárselo, pese a que uno pasó de noche en el mundial y el otro no fue (no es su culpa, es de Georgia). Rodri se llevó este premio en Nueva Jersey pese a no tener ni un gol o asistencia en todo el torneo, pero el capitán campeón del mundo siempre va a tener chance, en especial porque ya lo hizo por ganar la Euro hace dos de años. Creo que Messi, quien tal vez termine dentro del top cinco, tiene virtualmente cero chances de ganarlo, pero estar entre los candidatos a sus 39 años y en la MLS ya es un mérito enorme.

Es el año menos claro que haya visto, sin ningún candidato ganando fuerza pese a ser año mundialista, y nunca me había tocado que cinco o seis jugadores tuvieran chances. Pase lo que pase el lunes, habrá polémica.

Punto de inflexión

Es difícil que La Liga se pueda definir en octubre… pero justo eso puede pasar mañana en el Camp Nou. El Barça viene de perder su marca perfecta (en toda competencia, en liga sigue vigente), mientras el Madrid ha ganado 4-1 en dos partidos seguidos ante rivales de respetar (Sevilla y Leipzig). Al momento los separan seis puntos, y si se convirtieran en nueve apenas en la jornada 10, podemos irle dando al Barcelona el tricampeonato de liga, mientras que, si el club Merengue recorta a tres, dejará esta carrera totalmente viva.

Eso sí, los culés han marcado 4.3 goles por partido, lleva una racha de nueve victorias en fila en su cancha (que inició con el último Clásico) y su derrota en París es más mérito del bicampeón de Champions que por errores suyos. Creo que El Clásico será blaugrana.

¡Hasta la próxima!

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