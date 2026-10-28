Conclusiones de la semana 7 de la NFLSolo queda un invicto y un equipo sin victorias, y cada vez es menos claro quién es el mejor equipo de la liga.

¿Quién será el rey del Norte?

La semana pasada comentamos lo buena que es la NFC Norte, y ahora es el turno de darle sus ovaciones a su contraparte de la AFC. Quién diría que el último lugar serían unos Cuervos que siguen esperando el regreso de Lamar Jackson y que han dejado en cero a dos rivales en la primera mitad… solo para desperdiciar esas ventajas y terminar perdiendo ambos partidos.

Justamente fueron derrotas ante Cleveland, actual líder de la división, y Cincy, que despertó en la segunda mitad con cinco series de TD consecutivas para ir de un 0-13 en la primera mitad a ganarlo 35-0 en la segunda. Tal vez la defensiva de los Bengalíes por fin no es terrible, y tal vez vuelvan a competir por todo. Regresando a los Cafés, lo han hecho pese a que Watson ha sido bastante medianito, pero es un grupo joven, talentoso y motivado.

Y ahora llegamos a Pittsburgh, que calladitos ganaron su quinto encuentro sin sudar mucho en París, con Jaylen Warren como estandarte y con un Rodgers más tranquilo que de costumbre. Eso sí, el calendario empieza a complicarse, comenzando por la revancha ante unos Cafés que los humillaron en jueves por la noche un mes atrás.

Igual que en la NFC, los cuatro podrían acabar con récord positivo, y hasta tres podrán meterse a postemporada.

¿Hora de Fernando?

Parece que en Las Vegas despertaron de su sueño y volvieron a su triste realidad. Los Raiders comenzaron 3-0 sorprendiendo a medio mundo, pero cuando el calendario les puso en frente a Jefes, Patriotas, Bills y Carneros nos acordamos por qué fueron la primera selección global. No es nada en contra de Kirk Cousins quien, fuera de la paliza en Nueva Inglaterra, ha jugado bien en cada partido, pero Klint Kubiak tiene ahí disponible a su joven promesa y se rehusa a usarla.

Fernando Mendoza es el futuro de la franquicia y nadie, ni el propio Cousins, duda de ello, y sin embargo tiene que comer banca pese a la mala racha de cuatro derrotas en fila. Ahora enfrentan a los Jets, escenario ideal para su primera titularidad… porque después seguirán San Francisco, Seattle y Denver, tres defensivas de miedo y donde difícilmente veremos al mariscal campeón nacional con Indiana.

¿Qué esperan en Vegas para comenzar su futuro?

¿Cuál cero durará más?

El gran perdedor de la jornada fueron los Cargadores… y eso que no jugaron. Con la improbable victoria de Miami en Nueva York, más el triunfo de los Titanes una semana antes, ya solo un equipo sigue sin puntuar en la columna de triunfos, y es el de Los Ángeles. La última vez que iniciaron 0-6 fue en el 2000… cuando su mariscal eran Jim Harbaugh, su actual entrenador. El calendario todavía les depara a Carneros, Texanos y Cuervos, por lo que uno de los candidatos de muchos podría empezar 0-9 sin mayores problemas.

La otra cara de la moneda es, con las derrotas de Jefes y 49ers, los Vikingos de Kyler Murray, los últimos invictos de la NFL tal y como todos pensábamos. La cantidad de cargas que manda Brian Flores raya en lo criminal, pero les ayuda a mantener a raya a sus rivales pese a que su ofensiva no arranque. A Minnesota le siguen Detroit, Buffalo, Green Bay y SF (en el Azteca), por lo que su invicto durará muy poco.

El dato de la semana

Lo que vimos el domingo por la noche simplemente nunca pasa. Mahomes y los Jefes fueron vapuleados por Seattle, y el número 15 tuvo su peor actuación en media década, con 165 yardas, 0-1 en el radio de anotación-intercepción y solo tres puntitos conseguidos.

En su era en Kansas City, que está actualmente en su año nueve, han perdido por tres anotaciones o más un total de cinco veces… y dos de ellas fueron en el Super Bowl.

En temporada regular solo tres partidos así: dos veces en 2021 y el del domingo en el Lumen Field. Es decir, le ha pasado en el 2 % de sus encuentros en temporada regular, pero el 40 % de las veces que juega el Super Tazón.

¡Hasta la próxima!

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