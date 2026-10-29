¡Harry Kane, Balón de Oro!Hay que repasar la jornada de Futbol europeo pero, sobre todo, la larguísima gala del lunes en París.

Lo ganó el mejor

No ganó el mundial ni tampoco la Champions, pero hace muchos años eso no importaba. El Balón de Oro era simplemente el mejor jugador del año, y si aparte levantaban algún trofeo prestigioso eso era extra. Ese es el caso de Kane, quien fue el Bota de Oro, el futbolista que lideró el mejor ataque de Europa, quien estuvo a nada de levantar los dos trofeos más importantes y de los muy pocos que pueden decir que tuvieron una gran temporada y también una gran Copa del Mundo.

Da gusto por el camino que tuvo que recorrer, esperando hasta pasados sus 30 para levantar su primer título colectivo, quedándose en la orilla tantas veces con los Spurs y con su selección solo para ser el primer gran perdedor, y convirtiéndose no solo en el mejor delantero, sino en un jugador completo que reparte juego y asistencias por igual, tal como lo sufrimos aquel 5 de julio en el Azteca.

Da gusto, también, porque la narrativa esta vez no se fue ni con el Real Madrid (y Mbappé) o el Barça (con Yamal), y da mucha flojera que la mayoría de las conversaciones se centran en los fans de estos equipos aunque no tenga nada que ver con ellos. Felicidades a Kane, justo ganador del Balón de Oro y primer inglés en conseguirlo en 25 años.

También hay que destacar a otra leyenda: Alexia Putellas, quien consiguió su tercer Balón de Oro y entre ella y Aitana Bonmatí las españolas se han llevado ya seis de forma consecutiva. Se fue del Barça en plan grande, volviendo de su lesión para volver a la élite y a otra consecución de la Champions, y el próximo año irá por el bicampeonato mundial en Brasil. ¿Será ya la más grande jugadora en la historia?

A su vez, si bien no se llevaron el trofeo más importante, la histórica segunda estrella bordada por la selección española les valió varios de los galardones entregados: Luis de la Fuente como mejor entrenador (venciendo a otros tres compatriotas); Unai Simón como mejor arquero (y eso que para mí es el segundo mejor español); y el propio Lamine como el mejor jugador joven por tercer año en fila. Eso sí, el Ballon D’Or tendrá que esperar un poquito más.

México presente

Nunca habíamos sido tan protagonistas en una gala así. No es solo el lugar número 28 de Julián Quiñones, campeón goleador en Arabia y nuestro mejor jugador en el pasado Mundial. No fue solo el lugar 21 de Scarlett Camberos, la mejor jugadora actualmente de la Liga Femenil BBVA y una de las mejores de toda nuestra historia y quien por fin pudo levantar un título como protagonista.

Fue también el reconocimiento a Charlyn Corral, una leyenda del Futbol en México que además fue la máxima goleadora a nivel mundial en todo el 2025 aun a sus casi 35 años. México apareció y varias veces en la gala parisina, y solo esperamos que sea algo recurrente y no cosa de una vez.

Hay liga

Después de dos temporadas sufriendo el yugo de su máximo rival (seis derrotas en siete partidos ante el Barça), el Real Madrid consigue su triunfo más importante en El Clásico en años y mantiene viva la esperanza de evitar el tricampeonato culé. Tras comenzar 11 de 11 victorias para arrancar la temporada, el Barcelona tuvo una semana terrible con derrotas en París y ante su enemigo, y el del domingo en el Camp Nou fue particularmente terrible para ellos: dominados por los Blancos y sufriendo por errores puntuales.

Mbappé terminó siendo la estrella casi sin querer, aprovechando las facilidades de la defensa Blaugrana, y ahora son solo tres puntos que los separan.

Mal y de malas

Quien tuvo una peor semana fue el Chelsea, que le cedió al Tottenham su primera victoria en la temporada, quedando 0-2 en Stamford Bridge ante los que comenzaron la jornada como antepenúltimos. Luego, ayer en la Carabao Cup, tuvieron en los pies de Emegha su pase a la siguiente ronda, pero tanto él como Fofana la volaron y cayeron eliminados ante Liverpool.

¡Hasta la próxima!

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