Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoSerá una jornada llena de clásicos, y tal vez de muchos sustos para algunos de los grandes.

El Big Six se mueve

Comencemos en Inglaterra, donde hay doble duelo dentro del mal llamado “Big Six” de la Premier, arrancando la jornada en Stamford Bridge con el Chelsea, que tuvo una semana terrible, ante el Manchester United, que lleva como 13 años más terribles aún.

Los Red Devils buscan ganar cinco en fila (hasta el Santos Laguna ya lo logró antes que ellos), y en vez de eso llevan ocho sin conocer la victoria, cayendo al lugar 16 de la tabla y manteniéndose, al momento, solo un punto por encima del descenso. Pensábamos que Carrick sería la solución tras el gran cierre de la campaña anterior, pero solo se unirá a la larga lista de DT que lo intentaron y fallaron en llenar los zapatos del gran Sir Alex Ferguson.

Del lado Blue, Xabi Alonso se ganó el respeto y admiración de muchos tras la temporada invicta con el Leverkusen, pero desde el último encuentro de esa temporada, y en especial en sus etapas consiguientes en Madrid y Londres, hay una misma y preocupante tendencia: no cuentes con su equipo en los partidos grandes. Perdieron la final de aquella Europa League ante el Atalanta y por goleada; perdió todos sus clásicos contra el Barça como DT merengue; y ahora con el Chelsea ya quedó eliminado de la Carabao Cup ante Liverpool.

Pero el juego más atractivo será entre los últimos dos campeones. Mañana, en Anfield, juegan los dos mejores equipos ingleses, con perdón del Man City. El Liverpool de Iraola recibe al Arsenal de Arteta, y ambos saben que el City perdió su primer duelo la jornada anterior, ante el Aston Villa, y que ante una eventual penalización a ese club-Estado, lo más probable es que el título de este año en la Premier se quede entre ellos dos.

Un mejor clásico

Se reanuda el Futbol en España tras otra tragedia con los trenes, y más allá del Barça-Alavés o del Santander-Madrid, es el Derbi Vasco el que se roba los reflectores en La Liga. Mañana el Athletic-Real Sociedad se suma a la lista de clásicos de este fin de semana.

Hay tiro

Nadie está poniendo mucha atención a la Bundesliga, pero este ha sido un muy reñido inicio de temporada. El Borussia Dortmund ha estado dándole pelea al Bayern, con ambos manteniendo el invicto, la misma cantidad de puntos y con los de Amarillo y Negro recibiendo solo cuatro goles tras siete partidos (la mejor marca en las cinco grandes ligas europeas). Pues es el momento ideal para Der Klassiker, a disputarse hoy mismo en el Allianz, y es una oportunidad dorada para que el BVB demuestre que va a competirle hasta al final al equipo que ha levantado 13 de las últimas 14 ligas en Alemania, y todo lo están haciendo con Niko Kovac, ex entrenador del equipo de Múnich.

Doble clásico

Chulada de jornada en Italia. El Derbi Della Madonnina se roba las portadas, en especial porque la carrera por el liderato está sumamente apretada y ambos equipos Lombardos. Los Rossoneri perdieron el invicto a media semana en San Siro con el Bolonia y se rezagaron hasta el quinto puesto, mientras los Nerazzurri llevan cuatro victorias en fila… y ni así se despegaron de la Lazio de Gattuso, que suma cinco.

El duelo de esta tarde entre Milán e Inter indicará mucho sobre para qué está cada quién esta temporada.

El domingo jugarán el siete y el ocho… que resulta que son el Napoli y la Juventus, sumamente irregulares hasta ahora. Los Napolitanos apenas recuperaron a su mejor jugador, Scott McTominay, y los devolvió a la vida en la Champions y en la Serie A, mientras los Bianconeri, dirigidos por Spalletti (quien tiene tatuado el escudo del Nápoles tras ganar el Scudetto con ellos en 2023), tienen un partido bueno, como el triunfo del domingo ante Lecce de visita, o la humillante derrota ante la Genoa de Johan Vásquez este miércoles. Ambos están urgidos de triunfo en este clásico del Norte vs el Sur de la bota.

¡Hasta la próxima!

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