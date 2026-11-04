Conclusiones de la semana 8 de la NFLSe cierra otro mes de acción, y mientras en una conferencia se separan los siete clasificados, en la otra surge un nuevo favorito.

Los Osos están aquí

Saluden al nuevo candidato en la NFC. Sí, Chicago va 0-2 en la división, que además es la más difícil de toda la liga, pero hoy por hoy deberían ser el máximo favorito a ganar el trofeo nombrado por su antiguo dueño.

Los Osos se metieron a la casa del campeón, que acababa de propinarle a Mahomes la peor actuación ofensiva de su carrera, para maniatarlos por completo, anotarles el doble de puntos y superar los 30 por tres ocasiones seguidas por primera vez en este milenio, y todo en horario estelar.

Caleb Williams y compañía ya estuvieron muy cerca de llegar a su primer Campeonato de Conferencia desde 2010 (el único en la NFC que no lo ha hecho, aparte de Dallas) y este año solo han mejorado, con una defensiva reforzada por Jeffery Simmons, un juego corredor demoledor y un Caleb que se ha convertido en uno de los pasadores más precisos del mundo. Por primera vez desde que tengo uso de razón Chicago es un candidato serio a ganarlo todo, en especial porque el resto de su conferencia está llena de lesiones e incógnitas.

(Casi) todo definido

Quién diría que no hemos llegado a la mitad de temporada y los siete invitados a postemporada en la AFC ya están prácticamente definidos, y que solo falta saber el orden en que terminen.

Jacksonville tiene una amplísima ventaja en el Sur y son el único equipo que pasará; Buffalo y Nueva Inglaterra pelearán por el liderato del Este hasta el final; Denver ya rebasó a Kansas City en el Oeste pero ambos siguen cómodamente en lo alto; y en el Norte, cuando parecía que sería una carrera de cuatro caballos, nos regresaron a Cleveland a su realidad mientras Baltimore… es tema aparte, pero es posible que Lamar Jackson jugó ya su último “snap” como Cuervo.

Difícilmente alguien más podrá colarse. ¿Houston con su marca de 2-5 y aún sin ganar como local? ¿Las Vegas todavía en reconstrucción? ¿Los Titanes de Cam Ward? ¿Los Jets? No, para nada, así que vamos pensando que Bills, Broncos, Acereros, Jaguares, Jefes, Bengalíes y Patriotas estarán en postemporada, y nos quedan 10 fechas para saber el orden de los factores y quién se queda con el sembrado número 1.

En cuanto a Lamar, en Baltimore tienen una decisión imposible por tomar: ¿le dan una extensión que nuevamente rompa el mercado, lo canjean ahora para sacar lo más posible, o lo dejan ir gratis en el 2028?

El dato de la semana

Fue una semana tan loca que nos dejó muchísimos candidatos para esta zona: los Bucs ganaron un encuentro con cero pases completos, primera vez que pasa en 52 años; los Broncos han ganado 15 duelos de una posesión de forma consecutiva mientras juega Bo Nix, lo cual sería un récord de la NFL; los Acereros ganaron cuatro en fila por primera vez en seis años, así como su partido número 13 sobre los Cafés como locales (en temporada regular, porque en “playoffs” van 0.1); los Bengalíes son el primer equipo esta década en ganar dos juegos seguidos tras ir perdiendo 0-13; y los Jaguares le han ganado 12 en fila a los Potros jugando en su casa.

Sin embargo, fue la nueva debacle de los Vaqueros la que más nos dejó, con tres datos jugosísimos: en los últimos 10 partidos entre ellos jugados en Dallas, los locales han sido favoritos en todos… para ganar solo uno de ellos y perder nueve, incluyendo todos en su estadio actual (que abrió sus puertas en 2009). A su vez, Arizona había ganado solo uno de sus últimos 149 encuentros donde iban perdiendo por 14 en el último cuarto, mientras Dallas había ganado los 69 anteriores donde tenía esa misma ventaja jugando como local. Por último, Gardner Minshew jugó los últimos 17 minutos y ya se adueñó de la titularidad, y en solo ese tiempo tuvo tres anotaciones… una más que las que tuvo Justin Herbert en todo el mes de octubre.

Gracias por tanta diversión, Vaqueros de Dallas.

¡Hasta la próxima!

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