Conclusiones de la jornada 4 en la Champions LeagueLlegamos así de rápido a la mitad de la fase de liga, y se comienzan a separar los contendientes de los pretendientes.

Solo el Madrid

Jornada 1: llevaban dos tiros por ocho del Inter e iban ganando 2-0, terminaron aguantando hasta el final para ganar. Jornada 2: iban perdiendo 3-1 al minuto 83, terminaron ganando 3-4 en Roma. Jornada 4: iban perdiendo 1-0 al 12 y luego 2-1 al 75, lo terminaron ganando 2-3 en Atenas.

Cualquier otro equipo del mundo habría perdido esos tres partidos, pero la mística inexplicable del Real Madrid en esta competencia los mantiene con marca perfecta sin que ni el propio Mourinho sepa cómo. Ahora fue gracias a un golazo de taquito de Jude, la primera gran jugada que le veo a Dumfries vestido de Blanco y un zapatazo de larga distancia de Valverde para volver a arrancar la victoria de las garras de la derrota pese a que no han sido dominantes salvo en aquel triunfo sobre el Leipzig.

¿Despertaron?

El Manchester Utd. sumó su octavo sin ganar tras caer ante el Chelsea el sábado, y volaban para ligar su noveno tras ponerse 0-2 abajo en Old Trafford. Viene un penal que cobra Bruno, lo falla… y quién sabe porqué lo terminan repitiendo. El portugués por fin anota, y eso fue lo que necesitaron para encender la chispa.

¿El encargado de detonarla? El brasileño Cunha, quien anotó doblete en tres minutos, lo amonestaron por quitarse la playera y al 90 ya había recibido su segunda amarilla, todo en menos de 10 minutos para consumar otra debacle de la Roma en este torneo y cortar esa terrible racha, dándole vida al proyecto Carrick que ya estaba casi sepultado. No sé si sea más pechofriada de la Loba que un indicio de que las cosas cambian para los Red Devils, pero esta voltereta fue tan inverosímil como necesaria para el United.

Jornada tranquila

Prácticamente no hubo sorpresas en la jornada del martes, quitando el partido que acabamos de comentar. El PSG la sufrió… pero como por ocho minutos, anotando cuatro goles entre el minuto 8 y el 17 pese a que ni Dembelé ni Kvicha estaban disponibles, terminando por destruir 0-6 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

El Barça no jugó su mejor encuentro con la incesante lluvia que caía en el Camp Nou, y aun así parece que ya dejó atrás su bache con un 3-0 sobre un incómodo Aston Villa que terminó por generar muy poco. El Inter tampoco la sufrió demasiado en Rotterdam, venciendo 0-3 al Feyenoord sin Lautaro en un partido donde lo más relevante fue su espantoso uniforme gris.

El Bayern se metió al Metropolitano, dominó al Atlético y casi los termina goleando, batallando en la primera mitad para luego vencerlos 0-2 (y casi 0-3 de no ser por el VAR) en el complemento. Si a eso le agregamos que el Galatasaray ganó tranquilamente al Stuttgart con doblete inesperado de Batrakov, y que en la jornada de miércoles triunfaron también el Arsenal, en Praga, y el Manchester City, en Leipzig, podemos asegurar que la mayoría de los favoritos terminaron por llevarse el triunfo.

¿Y nuestros compatriotas?

Pues Fidalgo no fue ni convocado por el Betis en su derrota en Dortmund que les corta el paso perfecto, mientras Obed sí estuvo… pero solo en el banquillo del Atleti.

El único que vio algunos minutos fue, nuevamente, Santi Giménez viniendo desde la banca por solo 23 minutos. La mala: hubo un penal y ahora no lo cobró él, y así es como ha metido sus dos goles jugando en Portugal. La buena: sí dio la asistencia para poner al frente a su equipo apenas tres minutos después de haber entrado. La mejor: el Porto ya dejó el último lugar de la tabla tras golear 4-1 al Napoli, y creo que el Bebote aprovechó los pocos minutos que tuvo.

Ojito con el Como

No podemos pasar por alto el partido de Beisbol que vimos en Francia. El Lens de Thauvin, que le peleó hasta el final la Ligue 1 al PSG el año pasado, recibió al Como de Cesc Fábregas… y se comió nueve. Sí, 1-9 a favor de los italianos, al cual bautizamos como el equipo sensación de la temporada.

¡Hasta la próxima!

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