Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeo y de la lista de Rafa

Mientras se acerca la última Fecha FIFA del 2026 podemos repasar lo que nos traerá la jornada en Europa, así como la sorpresiva convocatoria de la selección mexicana.

Muchas sorpresas

Hay gratas y no tan gratas inclusiones en esta segunda lista de Rafa Márquez. Vuelven varios nombres que habían estado fuera por lesión; los más relevantes son Rodrigo Huescas y Jesús Orozco Chiquete, ambos regresando al Tri tras aproximadamente un año debido a lesiones que les terminaron costando el mundial. También Andrés Montaño, quien suma cinco partidos en fila anotando, vuelve tras dos años y medio y por primera vez como Celeste.

Otro nombre que no veíamos en mucho tiempo (cuatro años, desde antes de Catar) es el de Jesús "Tecatito" Corona, quien está viviendo más protagonismo con Rayados, pero no por ello deja de sorprender verlo aquí a sus 33 años.

Sin embargo, todos se quedan cortos comparados con Armando León. ¿Quién? Pues yo estaba igual de confundido que ustedes, así que decidí investigar. Comenzó su carrera en la Universidad del Futbol, pasando en varias etapas por todos los equipos de Grupo Pachuca: Tuzos, Mineros y León, terminando por debutar con ellos en 2020 y siendo parte casi irrelevante de su título de liga y de Leagues Cup.

Tras una breve etapa en Oaxaca, Armando dio el salto a Europa al equipo de Marco Fabián, el Rangers de Andorra, y llegó este año a su club actual, el NK Osijek de Croacia, donde sus cinco goles y dos asistencias en 13 partidos fueron suficientes para ser llamado a jugar la Nations League, poniéndose la playera verde de cualquier categoría por primera vez a sus 26 años. Ojalá sea un acierto de nuestros ojeadores y no alguien de quien nos olvidemos que existe.

El resto de la lista

Los demás son bastante parecido a lo que vimos en la desastrosa última Fecha FIFA. Los tres arqueros son los mismos: Rangel, Padilla y Óscar. "Cachorro", Johan, Reyes, Campillo, "Tiloncito" y Gallardo repiten, mientras Kevin Álvarez es otra de las novedades en la defensa. En el medio campo también vuelven Mora, Lira, Fidalgo (pese a sumar 95 minutos jugados en toda la campaña con el Betis, todos viniendo desde el banquillo), Obed Vargas (aún peor, suma solo 15 minutos y todavía no tiene actividad en La Liga), Romo, "Chiquito" Sánchez y el joven Santi Sandoval de gran momento con el Rebaño.

En el ataque, con Raúl todavía lesionado, son Quiñones, Santi, "Hormiga", "Piojo", Violante y Alexis los otros llamados.

¿Y las Champions naranja y verde?

Repasemos brevemente la J4 en la Europa y Conference League, en particular la actividad de los mexicanos. Armando González jugó de titular... un partido horrible donde el Olympiacos empató sin goles ante el Rennes y la "Hormiga" se perdió.

Mateo Chávez ni siquiera vio un minuto de acción en la derrota del AZ Alkmaar ante una Juve que, al menos en la UEL, sí mantiene la consistencia. Araujo sigue lesionado y sin sumar minutos, pero al menos ya se espera que vuelva a la acción con el Bournemouth en un par de semanas. Huescas se quedó en el banquillo con el Copenhague, y con ello sumamos solo 83 minutos de mexicanos (González y Giménez) entre los 54 partidos disputados en esta jornada europea.

Mou vs "Vasco"

Es innegable lo bien que se le da La Liga española a Javier Aguirre, quien poco a poco va rescatando al Valencia de su terrible racha, venciendo al Elche de Anselmi el domingo anterior. Ahora vuelven a Mestalla para recibir a un Real Madrid enrachado y que sigue manteniendo viva la esperanza de campeonar.

A su vez, en el Metropolitano, el Barça se enfrenta por primera vez a su verdugo en la Champions pasada, un Atleti muy inconsistente y que podría volver a meterles un susto y trepar al liderato. Si caen ante los Colchoneros y los Blancos vencen a los Murciélagos, los Blaugranas podrían terminar la jornada en la tercera posición, algo impensable tras su inicio perfecto con nueve victorias en nueve encuentros.

¡Hasta la próxima!

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