Conclusiones de la Semana 9 de la NFL

Así de rápido llegamos a la mitad de la temporada: nueve semanas han pasado y la misma cantidad faltan para los "playoffs".

Sobre el límite de transferencias

Ayer martes fue el cierre del mercado, y vale la pena repasar el movimiento más importante: el regreso de Cousins a Minnesota, lo cual cambia el presente y futuro de dos franquicias. Los Vikingos se rindieron con Murray y Wentz (este último dio un partido históricamente malo el lunes) y tienen a un pasador que puede seguirle el ritmo a su excelente defensiva... el mismo que ya había vestido el jersey púrpura entre 2018 y 2023. A su vez, eso significa que es Mendoza-time en Las Vegas, y que por fin la selección global #1 tomará las riendas de los Raiders.

Sorprenden igual los jugadores que no fueron movidos, como Jonathan Taylor, Derrick Henry, Garrett Wilson o Brian Thomas, quienes terminan por quedarse en sus equipos, mientras que Downs a Kansas City y Allen a San Francisco fueron los únicos receptores que vale la pena mencionar.

Hacen historia... de la mala

Son tan irrelevantes los Cargadores que hemos pasado por alto lo históricamente terrible que ha sido su campaña. Son el primer equipo que califica a "playoffs" y al año siguiente pierde sus primeros ocho partidos, y todo lo ha hecho pese a que arrancaron el año como el sexto favorito a ganar el Super Bowl, tercero en la AFC.

El domingo, ante la otra decepción del año en Houston, LA consiguió llegar a 37... series consecutivas sin un "touchdown", un total de 13 cuartos seguidos para la ofensiva que iba a "revolucionar" Mike McDaniel, quien sigo sin entender cómo mantiene su chamba.

Justin Herbert supuestamente iba a dar el siguiente paso este año, y lo ha hecho pero hacia el precipicio, pasando de un buen pasador que "pechofriaba" en los momentos cruciales a simplemente uno de los peores de toda la NFL, con 11 intercepciones y solo seis anotaciones en todo el año, sumado a las 31 capturas que ha sufrido. Nunca había visto a un candidato a todo tener una debacle así, y yo que ellos me preguntaría largo y tendido a quién quiero mantener o si quiero canjear a todos... incluyendo a mi mariscal franquicia.

Ojito con los de Verde y Amarillo

El Norte de la Nacional no afloja ni tantito: Detroit de repente tiene defensiva, Minnesota tiene pasador y Chicago gana pese a una terrible actuación de Caleb. Sin embargo, pocos han mirado hacia Green Bay, el equipo más encendido de la conferencia. Se metieron al Gilette Stadium y le propinaron 45 puntotes a los Pats, la peor cantidad en la historia de este estadio, y todo con un juego corredor nulo (y más ahora que Jacobs está lesionado y suspendido).

En gran parte es gracias a Jordan Love, quien superó un terrible septiembre para meterse entre los candidatos al MVP, liderando la liga en yardas y teniendo marca de 15 anotaciones totales y solo cuatro intercepciones en sus últimos seis juegos, siendo el pasador más vertical de toda la liga. Incluso dos jugadores medianos como Christian Watson y Matthew Golden son 3° y 4° en yardas por recepción, una oda a lo que ha sido J-Lo últimamente, mientras que su defensiva ha mejorado a un nivel casi de élite... y ojo que Micah Parsons está cerca de volver.Los Empacadores levantan la mano como contendientes.

El dato de la semana

Saluden al nuevo MVP: su nombre es Joseph Lee, su apellido es Burrow y es el jugador más cool de la liga. Joe Cool ha logrado algo que solo cinco mariscales en la historia han hecho: cuatro anotaciones (o más) en cuatro partidos en fila. ¿El resto? Peyton Manning, Dan Marino, Tom Brady y Drew Brees, y solo el primero llegó a los cinco. Todos están en el top 10 histórico, mientras el 9 de los Bengalíes está teniendo la mejor campaña de su carrera y es casi un hecho que volverá a postemporada por primera vez desde 2022. El duelo del domingo por la noche ante Pittsburgh definirá si será como campeones divisionales o por la vía del comodín.

¡Hasta la próxima!

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