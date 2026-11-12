Qué nos dejó el fin de semana en el futbol europeo

Antes de la última Fecha FIFA del año es momento de repasar esta última jornada llena de drama.

Carrera de dos caballos, otra vez

Era la oportunidad dorada para que el Atleti se vengara del equipo que le quiso "arrebatar" a su nueve y se metiera de lleno a la pelea por La Liga... y "pechofriaron", como siempre. Los Colchoneros se fueron al frente con gol del hijo del jefe, y de todos los Culés terminó siendo Fermín, con enorme doblete, quien les ayudó a la voltereta y a mantener el paso perfecto en el año (salvo aquella terrible semana ante el PSG y el Madrid).

El Real Madrid lo agradeció un poco, porque tras más de un mes volvió al subliderato de la tabla, venciendo sin mayores problemas al Valencia de Aguirre en Mestalla. Pablo Maffeo, de los Murciélagos, se quejó del arbitraje al medio tiempo, lo cual me pareció muy llorón porque los Merengues ganaron con facilidad 3-0, y sin realmente ninguna jugada polémica. El proyecto Mou 2.0 poco a poco toma ritmo, y parece que nuevamente, como en casi todos los años del 2005 a la fecha, el título será Blaugrana o será Blanco esta temporada.

Oportunidad desperdiciada

Otro club que tenía todo para afianzar su temporada y terminó por estropearla fue el Como, que venía de propinarle nueve al Lens, metiéndose a San Siro para intentar derrocar al actual campeón, pero con todo y las ausencias de Lautaro, Thuram y Henrique, los Nerazzurri ganaron 2-0 y se levantaron de la dura caída en el Derby Della Madonnina, aprovechando el empate de la Lazio para ponerse a uno del liderato entrando a la última Fecha FIFA.

Lástima por el Como, porque ganarle al Inter de visita hubiera sido un golpe importante, y esta derrota los hizo caer al quinto puesto y quedar fuera de zona de Champions.

Por su parte, la Juve se metió a Florencia y sufrió muchísimo para dos veces venir de atrás para empatar, terminando por pedir la hora ante la Fiorentina de Mastantuono. La Vecchia Signora está muy lejos de competir por el Scudetto, y parece que Spalletti solo se está enfocando en la Europa League, porque de ganar nueve ligas consecutivas, parece que ya llegará el séptimo año seguido sin Serie A para los Bianconeri.

En caída libre

Algo predecible, porque ganaron partidos que no debieron ganar, pero ahora el City ha vuelto a su nivel real... tras perder tres partidos en fila en Premier. Comenzaron con paso perfecto en sus primeros siete encuentros, pero derrotas ante el Villa, el sorpresivo Brighton y ahora el Nottingham Forest los bajaron al tercer puesto, y Enzo Maresca parece que perdió toda la posible inercia que le dejó Pep. Si Haaland no aparece, los demás son demasiado inconsistentes como para cargar el equipo al hombro, tales como Cherki, Doku o Foden, y aquí habíamos dicho que ese gran inicio era algo engañoso porque realmente no habían dominado a ningún rival, y ahora ya están en un lugar más realista para su nivel actual. La incertidumbre de lo que vaya a pasar con su juicio también debe pesar, y ni así son el peor equipo de Manchester.

Allá nos vemos, hermano

Lo del United ya es de risa. Hasta el Santos Laguna ya ganó cinco en fila antes que los Red Devils, y si bien cortaron la mala racha con un partido espectacular (de nueve sin ganar a la remontada en Roma), el domingo fue otro increíble encuentro para apenas rescatar el empate, de 0-2 abajo a empatarlo, y luego de 2-4 a anotar dos veces en tiempo de compensación para el 4-4 ante el Aston Villa, y ni así evitaron bajar al lugar 18, oficialmente en puestos de descenso. Ahora, al parecer, correrán a Carrick, otra víctima de la era post-Sir Alex que va cada vez peor.

Si al City lo bajarán por sus tranzas financieras, sus vecinos irán solitos y gustosos a acompañarlos en el Championship para que no se pierda la bonita costumbre del derby de Manchester. Son ya ocho sin ganar en la Premier y ahora sigue visitar Anfield. Van a salir eventualmente de la zona de descenso... ¿verdad ?

¡Hasta la próxima!

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