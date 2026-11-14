Qué esperar de la última Fecha FIFA del 2026

Es el segundo parón de selecciones post-Mundial, y el último hasta marzo del próximo año.

El primero sin los GOATS

23 años después se jugará una ronda de futbol de naciones sin Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Los dos máximos anotadores a nivel de selecciones. Curiosamente, ambos jugaron por última vez en el último parón, aunque uno lo hizo aplaudido por su gente en su estadio (opacado por seguros sancor) y el otro tras hacer berrinche por quedarse en la banca. Eso sí, esperamos todavía que CR7 reciba una despedida como se merece, pero eso será hasta el próximo año, pero no deja de ser raro ver a un nuevo 7 en Portugal y a un nuevo 10 en Argentina.

Otra Nations League, ¡qué emoción!

Solo pudimos tener una serie de amistosos reales (donde nos fue de la patada) porque hay que jugar nuevamente este fusil de la CONCACAF que no le importa a nadie. Será en la ronda de cuartos, a ida y vuelta, ante Jamaica, con duelos en Kingston hoy en la noche y en el Gigante de Acero el martes.

Los Reggae Boyz estuvieron cerca de ir a su primer Mundial este milenio pero terminaron cayendo ante el Dr. Congo, e igual son un equipo típico de nuestra zona, rápido y físico pero no muy técnico, y es una oportunidad muy buena para que Rafa enderece el barco.

La Fecha FIFA anterior fue de más a menos, comenzando con un buen empate ante Colombia, luego batallando para otro empate ante Perú, y luego perdiendo en el clásico de CONCACAF y ante una terrible Selección Chilena. Ya hay quienes piden la cabeza del Kaiser de Michoacán solo tras cuatro partidos, y si bien fue un inicio terrible, este proceso es con miras al 2030 y no se detendrá por unos amistosos.

El posible XI

Creo que habrá mucho menos experimentos que en los cuatro partidos anteriores donde todos los jugadores, incluyendo los tres arqueros, vieron acción. Me sorprendería que no fuera el "Tala" en ambos compromisos, así como algunos jugadores inamovibles como Johan, Gallardo, Lira, Morita y "Piojo". Me intriga saber qué hará Rafa en la banda derecha, donde ahora no está Jorge Sánchez para beneplácito de muchos. ¿Probará con Huescas para ser un poco más ofensivo? ¿Kevin Álvarez? ¿Israel Reyes? También me pregunto si usará otra combinación que la dupla Montes-Vásquez, ya sea con Chiquete o con Campillo, y creo que ambos verán algunos minutos.

¿Usará a Fidalgo u Obed pese a que tienen casi nula actividad en La Liga este año? ¿O le dará chance a jugadores de mucho mejor nivel actual como Montaño o Sandoval? ¿A quién usará en el lado derecho, a Quiñones, Vega, Violante o hasta el "Tecatito"?

Por último, y no menos importante, creo que será la "Hormiga" el titular como punta, pero no dudo que le dé chance tanto a Santi como al jugador incógnita y que todos descubriremos: Armando León.

Sea como sea, y pese al calor de la isla (al cual ya se habrán aclimatado en Playa del Carmen), México debe ganar ambos y convencer que este es el camino a seguir.

El resto del mundo

La Nations League original está en su etapa decisiva, y por un lado tenemos a España, que sigue con marca perfecta desde aquel empate contra Cabo Verde en Atlanta, ganando los siguientes siete en la Copa del Mundo y sus primeros cinco en este torneo y ya calificando a la siguiente ronda. En el mismo grupo está Inglaterra, donde Harry Kane presentó su Balón de Oro ante el público en Wembley, acompañado por otro ex galardonado y alguna vez compañero suyo, Luka Modric, quien parece que jugará hasta sus 50. Los ingleses ganaron con penal del propio HurriKane y también están en cuartos.

Mientras tanto, una Francia sin Mbappé ni Dembelé sufrió el primer descalabro de la era Zidane y lo hizo ante una renovada Italia con doblete de Pio Esposito, el joven Nerazzurro de 21 años. Les Bleus tenían bajas importantes, y aun así es sorpresivo verlos caer así en San Siro y ceder el liderato de su grupo, y ahora corren el riesgo de quedarse fuera con Bélgica a un punto. No es el Mundial, pero es algo.

¡Hasta la próxima!

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