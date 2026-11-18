Conclusiones de la semana 10 de la NFLComenzamos ya la segunda mitad de la campaña, y mientras esperamos el partido en México, repasemos esta complicada jornada en la mejor liga del mundo.

La jugada que cambió el destino de todos

Pocos snaps en un primer cuarto han sido tan relevantes como lo que pasó en Munich. Primera serie del partido, los Pats están descuartizando a la defensiva de los Leones y están cerca de anotar. De la nada, Aidan Hutchinson le cae con todo su peso al tobillo de Drake Maye, fracturándolo y dejándolo fuera por prácticamente todo el año. Acto seguido, el defensivo decide festejar con un brinco… cayendo mal y rompiendo su ligamento de la rodilla derecha, asegurando también que no volverá en lo que queda de temporada. Al final ambos perdieron, porque si bien Detroit se llevó una contundente victoria del Allianz Arena, se quedaron nuevamente sin su mejor jugador defensivo en una jugada desafortunada, tal como ocurrió en 2024 cuando iban con todo y tantas lesiones defensivas les terminaron por cobrar factura.

Mientras tanto, Nueva Inglaterra está 5-5 con encuentros pendientes ante Buffalo, KC, Denver y Minnesota, y sin Maye es casi un hecho que no competirán y se quedarán fuera. Hace un par de semanas hablábamos de cómo la AFC ya tenía definidos a sus siete invitados, pero podemos ir descartando a los Patriotas y pensando en que los Cafés se terminarán colando. Eso sí, ni ellos ni Pittsburgh son candidatos reales, y quien representará a la conferencia el 14 de febrero es uno entre Buffalo, Cincy, Kansas City, Jacksonville y, tal vez, Denver.

Humillados

Ya hablamos del tercer equipo más popular de este país, el cual fue apaleado en Alemania, pero a los dos primeros no les fue mucho mejor. Dallas recibió a su némesis, a su torturador, a su rival histórico, y hasta faltando tres minutos en la primera mitad estaban limitando a San Francisco a 10 puntos… para que terminaran cayéndose a pedazos y permitiendo 46 al final, así como 584 yardas, la mayor cantidad en contra como local en los 66 años de historia de los Vaqueros. Fueron no uno, ni dos, sino tres anotaciones de al menos 60 yardas, empatando el récord de un partido en el último medio siglo.

Mientras tanto, en horario estelar, los Acereros llegaban con cuatro victorias en fila y con la chance de barrer a los Bengalíes y casi asegurar el título divisional… y fueron humillados a ambos lados del ovoide. Burrow los cocinó con otro duelo de cuatro anotaciones (su quinto en fila, empatando el récord de Peyton) y 400+ yardas, mientras que Rodgers no llegó ni a las 150 y solo anotó cuando el juego ya estaba definido.

Terrible domingo para muchísimos fans de la NFL en México.

Poco margen de error

Calladitos, pero los Carneros sumaron su cuarto triunfo en fila. A su vez, Drew Lock mantuvo el invicto como titular en Seattle, y hasta algunos ya piden que se mantenga por encima de Darnold.

Sin embargo, los dos favoritos al Super Bowl al inicio de año siguen fuera de “playoffs” en este momento, y con dos duelos pendientes entre ellos, el margen es mínimo para ambos en lo que resta del año. Les toca descansar, pero al regreso se ponen las pilas… o se van a Cancún.

El dato de la semana

Mucho revuelo generó el regreso de Cousins a Minnesota, siendo el primero en más de 60 años en empezar partidos seguidos para equipos diferentes y haciéndolo de gran manera en su regreso a la cancha donde se rompió el tendón de Aquiles tres años atrás.

Pero la historia no fue la ofensiva, sino la defensiva de los Vikingos, la cual sigue siendo de élite y los hace candidatos a todo. Green Bay venía de propinarle a los Pats literalmente la peor cantidad de puntos permitidos en el Gillette Stadium, y terminaron apenas anotando 10 en Lambeau ante los comandados por Brian Flores. El dato relevante es este: ocho capturas a Jordan Love, la mayor cantidad para un mariscal de los Empacadores… desde Bart Starr en el famoso “Ice Bowl”, jugado en diciembre de 1967. ¡Minnesota va en serio!

¡Hasta la próxima!

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