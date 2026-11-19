Qué nos dejó la última Fecha FIFA del añoTerminó la acción de selecciones en este año mundialista y volverá hasta dentro de más de cuatro meses.

¿Mejoría?

Aquí habíamos dicho que México debería ganar fácilmente a Jamaica… y terminamos pidiendo la hora y avanzando por goles de visitante. Claro, pasar del 0-3 a empatar el global tiene algo de mérito, y por fin ganó su primer partido Rafa Márquez (al sexto intento), pero parece que aquellas noches mágicas en el Azteca del verano fueron hace muchos años y con otros jugadores diferentes.

Es entendible que no se ponga el mismo ímpetu y energía en unos Octavos de Mundial contra Inglaterra que en un amistoso contra Perú, pero ese es trabajo precisamente de Rafa y su equipo. En la ida jugaron casi el mismo XI que aquella vez y nos tuvo que salvar un chiapaneco de 18 años. Para la vuelta movió muchas fichas, metiendo a Chiquete, “Tiloncito”, Huescas, Fidalgo y “Tecatito”, y el equipo lució mejor aunque lejos del nivel que vimos hace unos meses. El “Tala” se ve muy inseguro en el arco, Reyes no me convenció en la central, y los que mejor se vieron fueron Lira, Quiñones, Morita y hasta Corona, quien anotó el gol del pase en su regreso tras más de cuatro años.

Esta fue la mala, ahí viene la peor: nos tocará en semis contra Estados Unidos, quien aún con Pochettino ya pensando en el United vencieron 8-0 en el global a Haití, y quienes piensan usar sus 10 milloncitos de compensación por perder a su DT en otro con más renombre… como Pep Guardiola. Si ese fuera el caso, despídanse del mote “el gigante de Concacaf” por algunos años.

No es mucho, pero es algo

La UEFA Nations League no valdrá mucho, pero al menos nos ha dejado momentos memorables. En esta, su quinta edición, todos los grupos tuvieron drama. Holanda goleó 7-0 a una Grecia que había recibido solo tres goles, para después ir a sufrir la peor derrota de su historia en Berlín, un 5-0 que le valió el pase en primer lugar a una Alemania que estaba afuera, en un triple empate que dejó fuera a los Helénicos.

España perdió por primera vez desde 2023 y dejó ir el liderato de su grupo a manos de Inglaterra, mientras Italia ya había hecho la hombrada venciendo a Francia… solo para goleada por Bélgica y quedarse fuera. Por último, Noruega vino del 0-2 para avanzar y eliminar a Dinamarca en clásico nórdico, y este viernes conoceremos los chulísimos cruces de cuartos de final.

¿Y ahora, qué sigue?

Oficialmente comenzó una nueva etapa en Argentina, Portugal y Brasil, y falta por saber quién está más preparado para lo que viene sin sus leyendas. Obviamente Messi y “CR7” hicieron mucho más por sus países que lo que Neymar hizo en la Canarinha, pero aun así se convirtió en su máximo goleador histórico y ganó un oro Olímpico, por lo cual sí marca un antes y un después.

La AFA le dio continuidad al proyecto Scaloni, y con toda razón. Tiene una interesante camada joven, donde Nico Paz y Mastantuono son punta de lanza, pero la Messi-dependencia fue tal, especialmente en el Mundial pasado, que costará mucho acomodarse a un estilo totalmente diferente. Julián Álvarez es quien debería tomar la batuta, pero lleva un año mediocre y le falta muchísimo. ¿Vendrá otra sequía como en la era post-Maradona?

Portugal, si bien cambió de Martínez a Jorge Jesús, está muy bien posicionado para lo que sigue, en especial porque Ronaldo no había sido tan importante en los últimos años como lo fue en su carrera, y porque la camada de Lusos es bastante decente. Claro, nadie remplazará los 146 goles del “Bicho”, y seguramente serán un buen equipo a secas, como lo fueron antes de él.

En Brasil ya estaban pidiendo la cabeza de Ancelotti tras caer en Japón, y golear a Singapur calmó las aguas pero no significa mucho más. La mala para la Verdeamarelha es que su plantilla sí está muy chafa, en especial en defensa, y por más que Carletto tenga cinco Champions hay muy poco que pueda hacer. Les costará un tiempo, y dudo que Brasil como potencia vuelva pronto.

¡Hasta la próxima!

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