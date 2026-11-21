Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoAhora sí, a enfocarnos solo en el Futbol de clubes hasta nuevo aviso. Regresan las ligas, y también la Champions en unos días.

Poche is back

Dos años y medio después, Mauricio Pochettino vuelve a la Premier. Hizo un trabajo decente, nada espectacular con los gringos, y ahora tomará a su cuarto equipo inglés tras Southampton, Spurs y Chelsea. Fue con Tottenham que logró mayor estabilidad y prestigio, llevándolos a ser subcampeones de liga y Champions, aunque sin levantar un solo título. Con los Blues le fue terrible, durando solo un año y consiguiendo casi nada.

Ahora le toca una tarea monumental: es el siguiente en la lista en intentar llenar los zapatos de Ferguson; todos los anteriores, algunos mucho mejores que el argentino, fracasaron en el proceso.

Su debut con los Red Devils, que están en zona de descenso y suman seis sin ganar en la Premier League, no podría ser más complicado: en Anfield mañana ante el Liverpool de Iraola. Poche nunca se me ha hecho un DT de élite, y solo ha levantado trofeos en su etapa en París (con la MNM) y con la plantilla actual del Manchester United, dudo que su meta sea algo más que evitar caer a segunda.

Una jornada algo chata

No será el fin de semana más recordado del año, con pocos partidos por destacar. Uno de ellos, el Clásico Andaluz, mientras que el Real Madrid recibe al Celta y el Barcelona hace lo propio con Villarreal. Ambos, rivales que bien podrían sacarles un susto.

Hablando de los Merengues, a Mourinho lo han puesto en una verdadera encrucijada. Vini tiene mayor jerarquía y peso en el club, y viene de hacer un “hat-trick” en 21 minutos a la poderosa Singapur, pero es indudable que Yan Diomandé está en mejor momento y que tiene mayor proyección a futuro. ¿Qué debería hacer Mou?

Las semis de la Nations League

Y no, no me refiero a los apasionantes Panamá-Canadá y México-Estados Unidos, sino a lo que vendrá en marzo en la versión original de la UEFA. Tendremos España-Francia por cuarto año seguido, todos los anteriores con triunfo español (Euro 24, NL 25, semi del mundo este año).

Ese duelazo se roba las portadas, pero también tendremos la reedición de ese duelo en cuartos en Miami, ahora con mucho menos sol, entre Inglaterra y Noruega; una revancha de la primera final de este torneo en el Portugal-Holanda, así como la primera prueba de fuego para la Alemania de Klopp ante la Bélgica de Van Bommel.

En Barranquilla me quedo

Dejemos un momento de lado el Futbol europeo para irnos a la segunda copa más importante de nuestro continente: la Sudamericana. Hoy en Colombia se juega una nueva final, y llama la atención porque será Boca Juniors quien busque su primer trofeo internacional en 19 años ante el Atlético Mineiro, y ambos tienen varios viejos conocidos. Los Xeneizes tienen a un campeón del mundo como Paredes, a algunos ex Liga MX como Enner Valencia, Agustín Marchesín y Ángel Romero, mientras el Galo cuenta con Renan Lodi, ex Atleti; Fred, ex ManU; y Kevin Castaño, ex Cruz Azul.

Personalmente, me quedo con los brasileños.

Un vistazo a la Champions

Comienza la segunda mitad de la fase de liga, y esta quinta jornada es tal vez la más floja de todas. Lo más relevante: Santi vuelve a Rotterdam para enfrentarse a su antigua escuadra, en duelo de dos equipos, el Porto y el Feyenoord, que no irán a ningún lado, o el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad. También el “Clásico de CR7”, con Sporting Lisboa recibiendo al ManU recordando aquel partido hace 23 años donde Sir Alex algo vio en un jovencito de Madeira.

Ni el Barça, visitando al Sabah, ni el Madrid, recibiendo al PSV, deberían tener muchos problemas en sacar los tres puntos, y tal vez el Arsenal-Dortmund sea el encuentro más interesante entre el líder de la Premier y el de la Bundesliga (si el BVB logra ganar en Monchengladbach y aprovecha el empate del Bayern donde salió lastimado Harry Kane). Igual estaremos comentando lo mejor y lo peor aquí el siguiente jueves.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].