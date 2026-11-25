Conclusiones de la semana 11 de la NFLLlegamos a la semana más importante de la temporada regular: la del Día de Acción de Gracias. No hay descansos y tendremos partidos hoy, viernes, domingo y lunes, además de los tres estelares del jueves.

Oda al Este

Hace unas semanas la división más popular de la liga hizo historia… tras sumar dos semanas seguidas sin triunfos pese a que incluso dos de sus equipos se enfrentaron. Pues ahora los cuatro miembros del Este de la Nacional tuvieron victorias que vale la pena comentar.

Primero, los Vaqueros, que le recetaron 51 puntos a los pobres Titanes, anotando “touchdown” en cada una de sus primeras seis series del partido. Son 91 puntos a favor en los últimos dos encuentros, aunque también han recibido 76. Dallas es sinónimo de puntos en ambos lados de la cancha, y si bien están lejos de ser un buen equipo, sí son uno peligroso si entran en postemporada simplemente por su pólvora ofensiva.

Luego están las Águilas, que cortaron su racha de siete derrotas en fila tras ganar “el clásico de Pensilvania”. Los Acereros ya se desinflaron, y la última vez que ganaron en Filadelfia fue el 24 de octubre… de 1965, sumando ya 12 derrotas seguidas ante los vecinos de su estado.

Los Gigantes dieron la campanada de la jornada tras vencer, con algo de polémica, a unos Jaguares que venían enarcados y que casi logran sacar el partido en Nueva Jersey. Nueva York mantiene el liderato divisional.

Por último, en encuentro estelar de lunes por la noche donde hubo tres cambios de ventaja en los últimos dos minutos y hasta se fue la luz, los Comandantes apagaron el fuego que traía Joe Burrow y fue Jayden Daniels quien ganó el duelo entre mariscales poseedores del Heisman salidos de LSU.

Mucho por definir

Casi nunca hablamos de lo que viene, pero vale la pena repasar esta semana 12. Todo comienza hoy en la noche entre Empacadores y Carneros, y básicamente podemos ir eliminando al que pierda. Por cierto, debuta Micah Parsons tras casi un año fuera.

Detroit y Chicago abren la cartelera del Thanksgiving, y quien gane tomará una ventaja importante rumbo al campeonato del Norte. En la noche, el duelo estelar más esperado: Bills contra Jefes, Josh Allen contra Patrick Mahomes, donde se juega el sembrado número 1 de la AFC y ver quién se mete en la carrera por el MVP.

El Black Friday será entre Broncos y Acereros, en un duelo que podría repetirse en postemporada, mientras que el domingo los 49ers pueden asegurar su título divisional si barren a los Halcones Marinos con Darnold de regreso. Además, quién diría que Raiders y Cafés protagonizarían un duelo estelar de domingo por la noche, con ambas escuadras peleando por un lugar en postemporada. Por último, el lunes también puede definirse la peor división de la NFL con el Bucs-Panteras. ¡Brutal semana!

El dato de la semana

Hace una semana hablábamos de Burrow como el favorito al MVP… pues Purdy ha levantado la mano. Brock lidera al mejor equipo de la liga, el cual enfrentó en el Azteca a la mejor defensiva del mundo y los humilló.

¿A qué me refiero? A que la peor defensa de la NFL, los Raiders, permiten 29.7 puntos por partido, y ellos le propinaron 35 a Minnesota. El último lugar en rating de mariscal, Carolina, permite 111 por juego… Purdy tuvo 143.8. Dallas permite 6.1 yardas por juego, último lugar de la liga, y San Francisco tuvo 6.5 el domingo por la noche. Además, tuvieron cuatro viajes a la zona roja, y en los cuatro anotaron TD. De nuevo, todo ello ante los Vikingos, por mucho la mejor unidad defensiva de la NFL. ¿Brock Purdy se unirá a Montana y Young como los 49ers ganadores del MVP?

Por último, San Francisco es tan dominante que ha ganado por paliza en EU, Australia y ahora nuestro país, donde tuvo más apoyo que hasta en su propia casa, y el público mexicano se les entregó por completo (salvo al idiota de Nick Bosa). México dio cátedra como anfitrión en el Mundial y ahora también en la mejor liga del mundo.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a [email protected].