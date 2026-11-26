Conclusiones de la jornada 5 en la Champions LeagueComenzamos la segunda mitad de la fase de liga, y solo queda un equipo con marca perfecta.

Jugando con fuego

Los cinco encuentros del Real Madrid en esta Champions: sobrevivieron ante el Inter con dos goles en dos tiros a puerta en la primera mitad y terminaron pidiendo la hora; iban abajo 3-1 al minuto 82 y lo terminaron ganando en Roma; vencieron sin problemas al Leipzig; iban abajo 2-1 en Atenas y también le dieron la vuelta; y ahora lo iban perdiendo por la mínima en el Bernabéu al medio tiempo ante el débil PSV, solo para terminar ganándolo cómodamente 5-1.

Hay dos formas de ver esta racha: el Madrid es capaz de darle la vuelta a cualquier partido en la Champions, y mentira no es. A su vez, es notorio que han ido perdiendo ante equipos muy inferiores como Roma, AEK y Eindhoven, y que han necesitado la épica para ganar tres de sus cinco duelos, con solo una victoria sin sufrir en su camino al paso perfecto hasta ahora (el único restante tras el empate del PSG). ¿Es preocupante, o una señal de que pueden ganarlo todo? Un poco de ambas, diría yo.

Otra tendencia notoria, y esta es totalmente positiva, es el apoyo del plantel hacia Vini Jr., quien pasó por momentos complicados en la cancha y, al parecer, también fuera de ella. Desde su triunfo ante el Celta y el del martes, ambos en el Bernabéu, los jugadores hacían el esfuerzo para ir a festejar con él, e incluso Mbappé le regaló su premio al jugador del partido. Podrá haber perdido protagonismo, pero indudablemente el vestidor blanco está con él.

En caída libre

El Napoli se metió al Etihad con tres jugadores que alguna vez vivieron en esa ciudad: McTominay y Hojlund, de rojo, y Kevin De Bruyne, una de las grandes leyendas del City. Pues los de Allegri dominaron a los Citizens, quienes tienen rato sin dar una y tuvieron mucha suerte en venir de atrás para sacar el empate dos veces, necesitando una genialidad de Cherki a nada del final para el 2-2.

Aun así, el Manchester City suma solo un triunfo en sus últimos siete encuentros en toda competencia, lo cual es más notorio en la Premier donde comenzaron con marca perfecta tras siete partidos para luego sumar tres derrotas en fila.

Si no es Haaland, les cuesta mucho encontrar la portería y las debilidades defensivas de hace un par de años siguen siendo muy evidentes.

Pasó de todo

El “Clásico de CR7” entre el Sporting y el ManU no decepcionó, resultando el partido más entretenido de la jornada. Primer tiempo: Licha comete penal, Suárez lo cobra horrible y Lammens lo ataja. Menos de cinco minutos después, el mismo arquero comete otro penal, y ahora sí lo anota el colombiano. Al poco tiempo Diallo anota el descuento, pero lo anulan por una falta inexistente. 1-0 arriba los portugueses.

Arranca el segundo tiempo: a Licha le cometen penal, Bruno descuenta. A los dos minutos, él mismo le da la vuelta con desvío defensivo incluido. A minuto 10 del final, Lammens suelta un balón, pedían falta, Suárez marca doblete de chilena. Unos segundos después, cae el 3-2 del United, pero es nuevamente anulado por falta. Ya en tiempo de compensación expulsan a Tielemans.

Un 2-2 que le sirve de poco a ambos, pero que quedará para la historia por todo lo que sucedió en Lisboa.

Les pasa factura

Aun siendo un grande, tantas lesiones te la terminarán por cobrar tarde o temprano. No sé qué karma están pagando el PSG y el Bayern, pero las lesiones no les han dado tregua esta temporada. Los primeros ya han perdido a Kvaratskhelia, Dembelé, Nuno, Ferrán, Zaire-Emery, Akliouche y, más recientemente, a Desiré Doué por ligamentos. A su vez, los Bávaros no han sufrido tantas lesiones, pero sí muy graves: Kane estará fuera meses por su tobillo, Neuer por un tendón, Salibari por el otro tobillo, y Musiala está batallando problemas de salud más fuertes.

Por ello es hasta esperado que tuvieran jornadas tan pobres: París no pudo vencer a la Roma y el Bayern cayó en Lille. ¿Los descartamos como candidatos con tantas bajas?

¡Hasta la próxima!

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