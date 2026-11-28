Qué esperar del fin de semana en el Futbol europeoUn clásico, un repaso de la Europa y la Conference League y un rumor caliente son lo que les traemos hoy sábado.

A terminar de hundirlos

En general no fue una buena semana para los favoritos en la Champions, con triunfos solo para unos cuantos candidatos. Dos de los que batallaron fueron Arsenal y Manchester City, y precisamente se verán las caras este domingo en el Emirates.

Los Gunners no han tenido un gran regreso de la Fecha FIFA, empatando ante Newcastle y Borussia Dortmund, pero esta jornada tienen la oportunidad de darle un empujoncito al vacío a su máximo verdugo y consolidarse más en su búsqueda por el bicampeonato.

El City suma solo un punto de los últimos 12 posibles en la Premier y está en un bache muy profundo del cual puede no salir si les va mal en el norte de Londres.

¿Este año es el bueno?

Hemos estado cerca, pero nunca se nos ha dado ver El Clásico en el escenario más grande: la final de la Champions. Hace un par de días hablábamos de cómo varios de los candidatos tuvieron una jornada muy chata, y cómo el PSG y Bayern se caen a pedazos con las lesiones (ahora Musiala estará fuera hasta el otro año). Quienes no tuvieron ningún problema fueron Real Madrid y Barcelona, si bien ante rivales muy inferiores como PSV y Sabah, ambos salieron avante con goleadas. En La Liga igual esto es cosa de dos, con los Merengues y su racha de seis victorias al hilo y los Culés y su marca perfecta (fuera de justo esa derrota ante el Madrid).

Ambos deberían superar igualmente sus encuentros de esta jornada: los Blancos reciben al Alavés y el Barça visita La Coruña ante un Depor que empezó bien y se ha desinflado. En este punto, a seis meses de la final, parece que podría por fin dársenos el partido que espera todo el mundo, y además sería en la casa de un enemigo en común: el Metropolitano del Atleti.

El fichaje que esperamos todos

Estamos a tan solo tres días de que vuelva a abrirse el mercado de transferencias, y de todos los rumores posibles hay uno que sería increíble para el Futbol mexicano. La carrera de Julián Quiñones tendrá que analizarse más a fondo una vez que termine, pero posiblemente estamos presenciando a uno de los más grandes futbolistas mexicanos de este siglo, y uno que increíblemente muchos no querían en la selección por xenófobos. Veamos: seis títulos de Liga MX, dos bicampeonatos incluidos; cuatro goles en el mundial, empatando el récord de Luis Hernández; nominado al Balón de Oro; campeón de goleo de la Saudi Pro League.

En verano tomó fuerza el rumor que se iba del Al-Qadisiya al Chelsea, y ahora hay otro aún mejor: el París Saint-Germain. Con las bajas de Kvaratskhelia y Doué por lo que resta de la temporada, es evidente que Luis Enrique ha puesto su ojo en otras opciones, y el mexicano-colombiano encaja como anillo el dedo en la escuadra que buscará el tricampeonato de Europa. Incluso el propio DT no descartó su llegada.

¿No sería increíble, después de todo lo que pasó, que llegue al mejor equipo del mundo? ¡Ojalá!

Las Champions naranja y verde

Pues solo quedan tres equipos con marca perfecta en competiciones europeas, y son los que todos pensábamos: el Real Madrid, el Bournemouth de Marco Rose en la Europa y el Mónaco de Filipe Luis en la Conference.

Los Cherries vinieron de atrás con uno menos para sumar su quinto triunfo en fila en Vigo, hundiendo aún más al Celta a los últimos puestos. Ya los sigue de cerca la Juve, que con actuaciones magistrales de Conceiçao y Cambiaso le dio la vuelta para golear al pobre Omonia.

A quien no le fue nada bien es a la “Hormiga”, quien vio cómo su equipo se puso 2-0 arriba en goles donde nada tuvo que ver, y al final el Milán completó una magnífica voltereta en el segundo tiempo para ganarlo 4-2. González fue el único mexicano con actividad esta jornada, ya que Mateo Chávez ni a la banca fue con el AZ, mientras Huescas se quedó viendo desde el banquillo la derrota de su Copenhague en Andorra. Otra pobre semana para nuestros compatriotas.

¡Hasta la próxima!

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