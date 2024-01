Despiden a Wayne Rooney del Birmingham

El exjugador inglés Wayne Rooney ya no continuará como técnico del Birmingham, cuadro de la segunda división, debido a la falta de resultados. El empresario estadounidense Tom Wagner es dueño del equipo, aunque el exjugador de la NFL Tom Brady también toma decisiones al tener una participación minoritaria en el club.

Rooney llegó al equipo en octubre pasado, pero solo registró dos victorias, así que su posición en la Championship se vio afectada con estar en el sexto puesto y caer hasta el sitio 20.

“Birmingham City decidió destituir al técnico Wayne Rooney y al entrenador del primer equipo Carl Robinson, a pesar de sus mejores esfuerzos, los resultados no cumplieron con las expectativas que teníamos desde el inicio, la junta cree que un cambio en la dirección es del mejor interés del club”, se lee en el comunicado de la escuadra.

Rooney posteriormente agradeció a Tom Brady, Wagner y al director ejecutivo por la confianza en el proyecto, reconociendo que el cuadro no marchaba bajo lo esperado. “El Futbol es un negocio de resultados y reconozco que no he estado al nivel que quería estar”, comentó el ex del Manchester United.