Despiden receso veraniego con demostración

La alberca de la sucursal Oriente del club deportivo El Delfín se convirtió en el escenario para que alumnos de distintas edades debutaran en una experiencia competitiva, al tiempo de despedir el periodo vacacional con adrenalina y emoción.

La tradicional Demostración de Verano organizada por el club tuxtleco reunió a alumnos de distintas edades, entrenadores, educadores acuáticos y familiares, quienes acompañaron las pruebas desarrolladas a lo largo de la mañana.

El programa, que para la mayoría representó su primera experiencia competitiva, permitió a los participantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus clases este verano, además de mostrar los avances alcanzados en aspectos técnicos de la Natación.

Arranque emotivo

La jornada comenzó con una presentación a cargo de integrantes de la selección infantil y juvenil de El Delfín de Chiapas, bajo la dirección de la profesora Amanda Moguel Rodríguez, quien guió a sus pupilos para efectuar diferentes ejercicios técnicos y posteriormente mostrar el desarrollo de los cuatro estilos competitivos de la Natación: crol, dorso, pecho y mariposa.

Esta exhibición permitió observar parte del trabajo que los seleccionados hacen como parte de su preparación deportiva y dar una muestra de cómo se desarrollan las pruebas en eventos oficiales.

Varios de estos nadadores han representado a Chiapas en competencias nacionales, como en el caso de la medallista de Olimpiadas Nacionales Ariadna Sarmiento Monzón, por lo que su participación también sirvió como referencia para los alumnos que continúan avanzando dentro de los programas de enseñanza del club para aspirar a logros similares en el futuro.

Muestran avances en el agua

Después de la presentación de la selección, llegó el turno de las alumnas y alumnos inscritos en los diferentes programas formativos del club fundado en 1975. Los participantes fueron llamados por edades y niveles para ocupar sus respectivos carriles.

En la alberca de 18 metros compitieron integrantes de los programas Preescolar, Escolar, Jóvenes y Adultos, y de acuerdo con su nivel, tuvieron ejercicios de patada de crol y dorso con apoyo de tabla, mientras que los alumnos con mayor avance técnico hicieron recorridos utilizando los estilos completos.

La actividad contó con la supervisión del equipo de educadores acuáticos encabezado por la profesora Rocío Anzueto Moguel, quienes acompañaron a los atletas durante sus recorridos y estuvieron atentos al desarrollo de cada ejercicio dentro del agua. Mientras que, desde las gradas, madres y padres de familia siguieron las acciones y alentaron a los nadadores con aplausos y porras.

El programa concluyó con la entrega de medallas conmemorativas a cada participante, en un emotivo momento el que fueron llamados para subir al podio, recibir su reconocimiento y tomarse la fotografía del recuerdo junto a los integrantes de la selección juvenil de El Delfín de Chiapas, quienes los animaron a seguir entrenando con disciplina para en un futuro cercano representar también al club.