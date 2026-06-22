Despierta España y golea a Arabia Saudita

España por fin apareció en la Copa del Mundo 2026 y lo hizo a lo grande, con una aplastante goleada sobre Arabia Saudita.

La Selección española venció 4-0 al combinado saudí en el Estadio Atlanta, sacándose la espina tras su decepcionante empate sin goles contra Cabo Verde en su debut en el Mundial.

Los árabes pagaron los platos rotos, ellos recibieron todas las anotaciones que La Roja falló en ese primer partido.

España fue otro equipo completamente distinto ya con la presencia de Lamine Yamal de inicio y las titularidades de Dani Olmo como media punta, un extremo natural como Alex Baena por izquierda y un lateral derecho profundo como Pedro Porro.

Contar con estos hombres más dinámicos y verticales permitió que el conjunto ibérico no solo dominara la posesión, sino que tuviera más fluidez de balón, combinaciones entre líneas y peligrosidad en el mano a mano, todo lo que le faltó en su enfrentamiento contra Cabo Verde.

A Lamine Yamal le bastaron 10 minutos para marcar su primer gol en una Copa del Mundo apenas en su primer partido como titular.

Empujó el balón al fondo de las redes después de una gran asistencia diagonal de Mikel Oyarzabal.

El extremo culé corrió para celebrar con una plegaria al cielo en la esquina donde se encontraba el grupo más numeroso de aficionados árabes.

Antes del partido parecía que marcar el primer gol sería lo más difícil y que los demás caerían solos y así fue; España tenía liquidado el encuentro al minuto 24 con una ventaja de 3-0 gracias al doblete de Oyarzabal (21’ y 24’).

El entrenador Luis de la Fuente entendió que la tarea estaba hecha y por eso en el descanso retiró del campo a Yamal y Oyarzabal, para darles descanso a ambos anotadores de cara a los siguientes partidos de la justa mundialista.

El ritmo bajó en el segundo tiempo, pero el combinado español encontró el 4-0 gracias a un autogol de Hassan Tambakti al 49’.

La goleada puso a España en una posición inmejorable para quedarse con el primer lugar en la última fecha del Grupo H, sumando 4 puntos y esperando lo que pueda hacer Uruguay (1) en su encuentro de esta tarde frente a Cabo Verde.