Destaca Chiapas en Paralimpiadas en Jalisco

Atletas de Chiapas y Teletón mantienen una destacada participación en las Paralimpiadas Conade 2026, celebradas en Jalisco, poniendo en alto el nombre de Chiapas y demostrando que el deporte es una poderosa herramienta para impulsar la inclusión y transformar vidas.

Durante esta competencia, los exponentes chiapanecos han conseguido cinco medallas en las diferentes modalidades y categorías de Boccia, organizadas por la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Resultados

Ganaron oro en equipos mixtos: Gabriel Gómez, Diego Díaz, Ana Hernández y Alessandra Tapia. Mientras que Gabriel Díaz y Jocelin Rodríguez obtuvieron plata en parejas.

También obtuvieron plata de manera individual, Gustavo Hernández, Diego Díaz, mientras que Gabriel Díaz fue reconocido con una presea de bronce. Cada una de estas medallas evidencia mucho más que un resultado deportivo: es reflejo de horas de entrenamiento, disciplina, perseverancia y determinación, así como del compromiso de cada atleta para alcanzar sus metas y superar nuevos desafíos.

El CRIT reconoció a Gabriel, Diego, Ana Paola, Alessandra, Jocelin y Gustavo, así como a sus familias y entrenadores, encabezados por el profesor Toño Vázquez Rodas, docente del Taller de Deportes del Área de Proyectos de Inclusión.

Estos resultados son motivo de orgullo para Chiapas y Teletón, y reafirman el valor del deporte como espacio de participación, desarrollo, inclusión y construcción de nuevas oportunidades.

Asimismo, a través de Karla Velasco, subdirectora de Alianzas del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) Chiapas, se informó que está viajando el equipo de Basquetbol en Silla de Ruedas, del cual también se esperan buenos resultados.