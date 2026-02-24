Destacado debut para Roqueñí en la GTM Light

Al mando del auto 33 del ANVI Motorsport, el piloto chiapaneco Paulo César Roqueñí consiguió el sexto lugar en su debut en la categoría Gran Turismo México (GTM) Light, teniendo como sede el autódromo de Yucatán.

Parrilla

Roqueñí arrancó en el último cajón de la parrilla de salida, en la que también estuvieron incluidos los autos de las categorías GTM Pro 1 y Pro 2, logrando cerrar en la sexta plaza de su división con un registro de 41 minutos y 58 segundos en 23 vueltas, a menos de 50 segundos del ganador de la carrera inicial, Carlos Novelo (ANVI Motorsport), quien se llevó la bandera a cuadros, mientras que en segundo lugar figuró Rafael Villazón (HO Speed Racing), y en tercero, Pepe Stege (Alpha Racing).

“Muy contento de poder llevarme toda esta experiencia para la fecha en casa. Vamos a empujar más e ir por un mejor resultado en Chiapas, y con el gran carro que tenemos. También agradecer a todos mis patrocinadores por hacer todo esto posible”, expresó el piloto de cara a la fecha 2 del campeonato, programada para el próximo domingo 1 de marzo en en el autódromo de Berriozábal.

Pola en 8º lugar

Por su parte, el coequipero del auto 33, Arturo Pola, se colocó en el octavo puesto de la GTM Light tras completar 17 de 22 vueltas en el autódromo yucateco, acumulando 35 minutos y 25 de carrera.

El primer lugar fue nuevamente para el piloto local y compañero de escudería Carlos Novelo, en tanto que César Jiménez (Orangino Racing Team) fue segundo, y en tercero se ubicó Javier Campos (Blac-GO Kartmania).