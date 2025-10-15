Destacan a Lechuzas como líder nacional

La Liga TDP MX presentó su primer reporte semanal de redes sociales, en el que destaca a Lechuzas UPGCH como el equipo número 1 de entre 240 clubes en competencia en la Temporada 2025-2026.

“Lechuzas UPGCH se adueña del primer lugar de la Liga TDP con disciplina, Futbol y ambición… ¡Vuelo alto!”, destaca la división en sus cuentas oficiales, con la imagen del jugador universitario Cristopher Ruiz en primer plano.

La publicación está vinculada además a la tabla de clasificación general, en la que el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez figura en lo más alto como 5 victorias, para un desglose de 15 unidades y un promedio perfecto de 3 puntos por partido, con 22 goles a favor, cero en contra y, por ende, diferencia de +22.

Los otros clubes que aparecen en el Top 10 de México, del segundo al décimo lugar, son Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, Tigres de Álica FC, Halcones Negros FC, Futbol Club Politécnico, León GEN, Deportiva Venados, Pioneros Junior, Corsarios de Campeche y Club Soccer Atlético Tulancingo.

Líder de la Zona A

Con los mismos números arriba presentados, Lechuzas UPGCH también fue exaltado en redes sociales de la Liga TDP como el club que domina la Zona A.

Vale la pena recordar que, en su más reciente partido, Lechuzas UPGCH obtuvo un triunfo histórico de 8-0 sobre la Universidad Euroamericana de Oaxaca. El objetivo para el cuadro que lidera Miguel Ángel Casanova Díaz será mantener la inercia ganadora en su siguiente encuentro de la fecha 7, en la que recibe la visita de UDS, el viernes 17 de octubre, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.