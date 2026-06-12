Destacan Delfines en el Estatal Infantil

Sirenas y tritones del club deportivo El Delfín registraron destacadas actuaciones en el Estatal Infantil 2026, organizado por la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas.

Esto fue dado a conocer por el mismo club tras hacer el balance de su participación en la alberca de la Acuática Master Center (AMC), en un evento que reunió a más de 150 nadadoras y nadadores, que en muchos de los casos vivieron su primera experiencia competitiva.

Luego de tres intensas jornadas de competencias, el equipo liderado por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez logró quedarse con el subcampeonato, con una cosecha de 746.5 puntos, en un evento que reunió a 12 clubes no solo de la capital del estado, sino también de municipios como Cintalapa, Comitán, Escuintla y Tapachula.

Es oportuno recordar que el certamen fue avalado por la World Aquatics y exclusivo para atletas en categorías de 6 y menores, 7, 8, 9, 10 y hasta 11 años de edad.

Títulos individuales

Entre los resultados más importantes para el club capitalino estuvieron cuatro subcampeonato, comenzando con el de la categoría de los 7 años, que fue para Héctor Moreno Ramos con un total de 37 puntos. En el sector de 8 años, el segundo lugar en el podio fue para Ismael Jiménez Natarén, quien obtuvo un total de 39 unidades en sus diferentes pruebas.

Por la rama femenil destacó también con el subcampeonato de la categoría 10 años la nadadora Xiomara Escobar Cuesta, con una cosecha de 40 puntos, mientras que en la división de los 11 años, Ian Montiel Huerta también consiguió un segundo puesto, al acumular 41 unidades.

Otros nadadores que lograron colocarse dentro del Top 3, aunque no accedieron a placas de premiación, fueron Thiago de la Rosa Cruz (8 años), Keira Rivera Salinas (9 años) y Ximena Méndez Santos (11 años).

Balance positivo

La entrenadora Amanda Moguel Rodríguez resaltó la actuación de sus pupilos, destacando el esfuerzo, la disciplina y la entrega mostrados en cada prueba, como reflejo del trabajo y la dedicación que pone cada día en sus entrenamientos.

Asimismo, felicitó a sus familias por impulsaron a lograr sus metas, y al “staff” de entrenadores que la acompañaron para guiar a niñas y niños durante las jornadas de competencias.