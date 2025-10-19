Destacan en 5ª Travesía Gran Retto Huatulco

Excelentes resultados y experiencia de participación obtuvieron nadadores de El Delfín de Chiapas en la 5ª Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto Huatulco, completando pruebas de 1.5 y 3 kilómetros.

En el podio de ganadores, como segundo lugar figuró Alexia Michelle Nandayapa Vidal, en la categoría 13-14 años, completando la distancia de los 3 kilómetros con tiempo de 55:06 minutos. La nadadora juvenil recibió además un trofeo adicional al conseguir el tercer mejor tiempo general. Por su parte, Jorge Rincón León finalizó en tercero de la categoría 20-29 años con 1:09.54.

Logrando colocarse en el Top 10 de esta misma distancia culminó en quinto Evann Isaac Aguilar Gómez, con 1:03.28E en tanto que Saúl Pérez Méndez fue sexto con 1:05.30, ambos en la categoría 15-16 años. En la prueba de 1.5 km del Gran Retto Huatulco, subió al podio en segundo lugar Dania Alonso Gómez (30-39 años), con tiempo de 30:03.70.

Logrando colocarse en el Top 15 de esta misma distancia destacaron: Guillermo Alonso Solís (60-69 años) en 5° lugar, con 41.36.00; Jorge Rincón León (20-29 años) en 7°, con 32.24.80; Alejandra Guadalupe Ortega Rodas (40-49 años) en 9°, con 35.42.50 segundos, y Nallely Alonso Gómez (30-39 años) en 13°, con 35.39.30.