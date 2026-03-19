Detienen el vuelo de Dragones en Arriaga

En un partido lleno de emociones hasta el último suspiro, el Club de Futbol Huracanes de Arriaga logró rescatar el empate 1-1 frente a Dragones de Oaxaca, en la fecha 25 de la Liga TDP.

El duelo, celebrado en la Unidad Deportiva de Arriaga, mantuvo al público al filo de sus asientos desde el silbatazo inicial del árbitro Elmer Alegría Marín, con el conjunto local mostrando mayor determinación en el terreno de juego, imponiendo condiciones y generando las llegadas más peligrosas del primer tiempo.

Pero esa insistencia no rindió los frutos esperados, ante un rival que en el segundo episodio fue más incisivo y, al minuto 53, Moisés Sevilla encontró el espacio adecuado para definir con precisión y adelantar a su equipo, colocando el 1-0 que parecía encaminar el resultado a favor de los Dragones.

Final de alarido

Con el paso de los minutos, Huracanes intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa bien organizada y con el tiempo como su principal enemigo.

Para revolucionar el ataque, el entrenador de casa, Julio César del Valle, mandó al terreno de juego a Melvin de la Cruz y Gadiel Morales, quienes poco a poco ayudaron a su escuadra a generar mayor sensación de peligro, aunque sin poder reflejarlo en el marcador.

Cuando todo apuntaba a una derrota, llegó una jugada inesperada que cambió el destino del encuentro: el guardameta Mario Aguilar se incorporó al ataque en los últimos instantes del partido para un tiro de esquina, logrando ganar la pelota a los defensas en el salto y dejando el balón botando en el área para que finalmente apareciera Melvin de la Cruz conectando con el botín para empujarlo al fondo y decretar así el empate 1-1 al minuto 90+4, desatando el festejo eufórico en las tribunas.

Punto extra local

Tras firmar la igualada en el tiempo regular se pasó a la definición por la vía del penal por un punto extra, lo que elevó aún más la tensión. Fue ahí donde nuevamente apareció la figura de Aguilar, quien se vistió de héroe bajo los tres palos para darle la victoria a Huracanes 4-3.

De esta forma, Huracanes llegó a 33 unidades que los acercan a la parte media de la tabla general, mientras que Dragones cuenta con 44 puntos.