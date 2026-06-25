Diablitos, tricampeón del Open Varonil

Diablitos hizo la hazaña de consagrarse tricampeón del torneo Open Varonil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, luego de imponerse por categórico marcador de 40-28 ante Mustangs en la final disputada en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

El duelo puso frente a frente a dos conjuntos que se mantuvieron entre los protagonistas y que llegaron a la batalla por el título con hambre de ganar el trofeo campeones, lo cual dejaron de manifiesto desde los primeros minutos de un partido de alto calibre.

Encuentro trepidante

Mustangs, con Marco Parker en los controles de la ofensiva, trató de mantenerse cerca en el marcador y generar presión durante distintos lapsos del compromiso.

Los potros salvajes buscaron aprovechar sus posesiones ofensivas para reducir la diferencia, pero Diablitos respondió en momentos clave y consiguió sostener la ventaja conforme avanzó el cronómetro.

La experiencia del conjunto escarlata en choques decisivos fue uno de los factores que influyeron en el trámite del juego. Sin alejarse completamente durante buena parte del encuentro, Diablitos logró concretar series importantes y administrar mejor sus oportunidades para encaminar el resultado.

Es oportuno mencionar que Mustangs llegaba mermado tras una jornada demandante, ya que horas antes había disputado la final de la Conferencia A del Open Mixto con algunos de sus jugadores varoniles.

Mustangs intentó acortar la distancia y prolongar la disputa por el campeonato, pero Diablitos mantuvo el control en las jugadas decisivas. La ventaja obtenida le permitió cerrar el duelo con un 40-28 y asegurar un nuevo título en la Liga Uniflag.

En el aspecto individual, Efraín Penagos tuvo una actuación determinante para Diablitos, participando en la mayoría de las anotaciones de su escuadra, por lo que, al término del partido, fue reconocido como el jugador más valioso de la final por parte de la directiva que preside Gilberto Carbonel Gómez.

Asimismo, se reconoció a Kevin Farrera como el MVP de pases de “touchdown” (27) durante la temporada regular, al igual que Jancarlo Martínez en “sacks” (6), Félix Cruz en “touchdowns” (14) y el propio Efraín Penagos en intercepciones (5).