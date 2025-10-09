Diablitos y MG Team lideran Silver Mixto

Los escuadrones de Diablitos y MG Team se afianzaron en lo alto del Torneo Silver Mixto de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, tras ganar sus respectivos choques de la semana 5, celebrados en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Los Diablitos continúan invictos y elevaron su registro a 4-0 (+43) al vencer por 12-2 al representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, para mantenerse en el primer puesto de la clasificación.

De igual forma, el MG Team sigue firme en este arranque de campeonato, luego de haber superado por 27-22 a Mustangs White, mejorando su récord a 4-0 (+37), para colocarse en el segundo lugar del escalafón.

Otro club que no defraudó fue Mustangs Black, el cual hizo lo propio al derrotar por 14-0 a la Unicach, que tuvo doble participación en la jornada. De esta manera los primeros siguen en tercero de la tabla, con marca de 4-1.

Por su parte, Raptors venció por 27-6 a Amigajeros, y Toxic logró un triunfo contundente de 30-6 ante Power Puff, resultados que les permiten recuperar terreno en la tabla general. Raptors se ubica en quinto puesto (3-0), mientras que Toxic se mantiene en la sexta posición (2-3).

En la parte baja de la categoría mixta figuran Tucanes Enlef (1-2), Power Puff (1-3), Amigajeros (1-4) y Unicach (1-5), además de Dolphins Family Team (0-2) y Águilas del IMSS (0-4), que siguen sin sumar.

Intensa jornada femenil

South Crew, protagonista del torneo para damas, derrotó por 30-6 a Dolphins Youth, aunque más tarde cayó en un cerrado duelo frente a Pamboleras Jr., que se impusieron por 14-12 y sumaron puntos importantes para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Fifteen Selected tuvo doble actividad y la aprovechó al máximo: primero venció por 20-6 a Mustangs, y luego se impuso 28-0 a Tucanes ENLEF, consolidándose en la parte alta de la tabla.

En otros resultados, Raptors superó por 30-0 a Dolphins Rookies, en tanto que Tucanes Enlef cerró la jornada con triunfo 6-0 sobre Unach.

Clasificación Torneo Silver Femenil

South Crew (4-1), Fifteen Selected (4-1) y Raptors (4-1) comparten la cima del campeonato. Sin embargo, South Crew conserva el liderato por su mejor diferencia de puntos con +111.

Pamboleras Jr. (3-2) sigue en la cuarta posición, mientras que Unicach (1-2-1) y Tucanes Enlef (2-3) ocupan el quinto y el sexto lugar. Más abajo, de la 7 a la 10, aparecen Mustangs (1-1-2), Unach (1-1-3), Dolphins Youth (1-3) y Dolphins Rookies (0-4), siendo estás últimas las únicas que aún no han podido sumar puntos hasta el momento.