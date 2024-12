Díaz y Jiménez, sorprendidos por su llamado

Con sorpresa y alegría tomaron su llamado los jugadores, Jesús Emilio Díaz Zamorano y Santiago Farid Jiménez Gutiérrez, seleccionados para integrarse a la Convocatoria Regional de la Selección Liga TDP Sub 18.

Ambos jugadores, pertenecientes al equipo Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch), fueron requeridos por la Liga TDP para el preselectivo para conformar al cuadro que participará a inicios del año en el Torneo del Sol 2025, una posibilidad que les crea gran ilusión.

“Nos cayó de sorpresa a ambos porque no nos habían dicho nada, pero muy contento la verdad porque se está notando el esfuerzo y el trabajo duro de todos los días”, fueron las impresiones de Jesús Emilio, defensa central nacido en Tapachula.

“Es mi primer torneo, apenas entré en junio, esta es mi primera temporada y me he sentido muy bien la verdad. Mis compañeros me felicitaron y me da gusto que se note esa unión en el equipo porque entre todos nos apoyamos”, agregó el juvenil que ha tenido participación en nueve encuentros de la Temporada 2024-2025.

Con el mismo beneplácito tomó la noticia Santiago Farid, quien se mostró feliz con esta oportunidad que tratará de aprovechar.

“Es bueno que reconozcan el trabajo que se hace y no sólo de nosotros dos, siento que todos los jugadores que están en este equipo tienen la capacidad para dar más y creo que se están haciendo las cosas bien”, apuntó el jugador.

De igual manera, agradeció a sus compañeros, pues aseguró que: “Se nota la unión en el grupo que hay, que siempre nos estamos apoyando. Así como nos tocó a nosotros a la otra le va a tocar a otros y va a ser lo mismo, apoyarlos igual.”

Díaz Zamorano y Jiménez Gutiérrez reportarán este lunes a las órdenes del entrenador, Julio César Álvarez, para los trabajos que se efectuarán en el Centro de Formación Estudiantes del Cobach.