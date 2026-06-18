Diclivet conquista el título en final de alarido

La escuadra de Diclivet se proclamó campeona de la Liga Municipal de Bochil luego de derrotar por 3-2 a Jaguares de la Udech, en una emocionante final celebrada en la Unidad Deportiva de Bochil, escenario que registró una gran entrada para presenciar el encuentro que definió al mejor conjunto de la temporada.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron intensidad y determinación, conscientes de que se encontraban a un paso de levantar el trofeo. Sin embargo, fue Diclivet el conjunto que logró imponer condiciones durante la primera mitad gracias a un Futbol ordenado y efectivo que le permitió adelantarse en el marcador.

Primer gol

El primer golpe llegó por conducto de Abel Pérez, quien aprovechó una oportunidad frente al arco para enviar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0. La anotación provocó que el cuadro tomara confianza y comenzara a manejar mejor los tiempos del partido, mientras que Jaguares buscaba la manera de reaccionar.

Cuando parecía que el descanso llegaría con la mínima diferencia, Diclivet encontró una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja. El árbitro señaló una pena máxima y José Rodríguez asumió la responsabilidad desde los once pasos. Con un cobro certero venció al guardameta rival, para establecer un 2-0 que parecía encaminar a su equipo hacia el campeonato.

No obstante, Jaguares de la Udech demostró por qué había llegado a la gran final. En la segunda parte salió con una actitud mucho más ofensiva y encontró recompensa gracias a su capitán, Rudy, quien descontó para acercar a los universitarios en el marcador y devolverles la esperanza.

El gol cambió el panorama del encuentro y obligó a Diclivet a redoblar esfuerzos. El duelo se volvió más intenso en la zona media del campo y las emociones comenzaron a multiplicarse. Cuando Jaguares buscaba desesperadamente el empate, apareció nuevamente Abel Pérez para firmar su doblete personal y colocar el 3-1, resultado que parecía sentenciar la historia.

Sin embargo, la final todavía tenía reservado un último episodio de dramatismo. A pocos minutos del final, Rudy volvió a hacerse presente con otra anotación que acercó a Jaguares 3-2. El gol incrementó la tensión tanto dentro del terreno de juego como en las tribunas, donde aficionados de ambos conjuntos vivían cada jugada con enorme nerviosismo.

Los últimos instantes fueron de auténtico suspenso. Jaguares adelantó líneas en busca de la igualada, mientras Diclivet defendía con todo la ventaja obtenida. El silbatazo del árbitro puso fin a las acciones y desató la celebración de los campeones.

De esta manera Diclivet escribió una página importante en la historia reciente de la Liga Municipal de Bochil al conquistar el campeonato tras una final vibrante y llena de emociones, imponiéndose ante un digno rival que luchó hasta el último segundo por mantenerse con vida en la disputa por el título.