Diego Alvarado, campeón goleador de Liga Tux 7

A sus siete años, Diego Daniel Alvarado Bautista ya comienza a escribir una historia especial dentro del Futbol infantil chiapaneco. El atacante se consagró como campeón goleador de la Liga Tux 7 Direna, en la categoría pony, luego de cerrar el certamen con una impresionante cosecha de 55 anotaciones.

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Diego encontró en el Futbol una de sus grandes pasiones y demostró que el gol es una de sus principales virtudes. Su capacidad para definir, generar oportunidades y aparecer en momentos importantes lo llevó a convertirse en uno de los protagonistas de la competencia.

El delantero forma parte de Fénix FC y trabaja bajo las indicaciones de su entrenador Marcos Aarón Herrera, aunque durante este torneo defendió los colores de Colegio La Paz, conjunto que logró avanzar hasta la gran final de la Liga Tux 7 y terminó como subcampeón.

Ataque

La fase de eliminación directa representó una muestra del poder ofensivo de Diego. En los cuartos de final, frente a Real Olimpic, aportó ocho anotaciones para contribuir de manera contundente al boleto de su equipo a la siguiente ronda.

En semifinales, Colegio La Paz se midió con Conejos Negros y nuevamente apareció el atacante, quien marcó dos goles para ayudar a conseguir el pase a la disputa por el campeonato.

La gran final fue ante Academia Tigres. En el partido definitivo, Diego volvió a figurar con un doblete. Sin embargo, pese a su aportación ofensiva y al gran torneo realizado, Colegio La Paz tuvo que conformarse con el subcampeonato.

El resultado colectivo no impidió que Diego celebrara un reconocimiento individual que premia su constancia a lo largo de toda la temporada: el título de campeón goleador con 55 tantos.

Su palmarés comienza a crecer a una edad en la que el aprendizaje y la diversión son fundamentales. Entre sus principales logros también presume el campeonato de goleo de una liga asociada, además de ser bicampeón de la Liga Tux 7, bicampeón de la Liga La Palapa y campeón de la Copa Balam.

Disfruta lo que haces

Más allá de los trofeos, el pequeño futbolista tiene claro lo que más disfruta de esta disciplina: entrenar, marcar goles, dar asistencias y practicar definiciones. Son precisamente esos aspectos los que busca perfeccionar cada vez que pisa una cancha.

Mientras celebra su título como máximo anotador, Diego ya tiene la mirada puesta en su siguiente desafío. Se prepara para disputar la Copa Chiapas Tux 7, en la que buscará repetir la hazaña, conquistar nuevamente el título de máximo goleador y, esta vez, ayudar a su escuadra a levantar el campeonato.

Como muchos niños que comienzan a construir sus sueños a través del deporte, Diego también tiene una meta ambiciosa: llegar a ser futbolista profesional y algún día jugar para el Paris Saint-Germain. Su mensaje para otros pequeños que también sueñan con destacar en el Futbol es tan sencillo como directo: “Que jueguen muy bien y que intenten todas las jugadas que se imaginen”.

Con 55 goles, un nuevo título individual y una próxima competencia en puerta, Diego Daniel Alvarado Bautista está dando sus primeros pasos en el Futbol infantil, disfrutando cada partido y alimentando el sueño de algún día convertirse en profesional.