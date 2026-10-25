Diego Daniel se queda con título de goleo

Con una destacada producción ofensiva y un papel determinante a lo largo de la competencia, Diego Daniel Alvarado se consagró campeón de goleo de la Liga Asociada MX, luego de marcar 17 anotaciones con Fénix, equipo que concluyó como subcampeón del torneo tras caer en la gran final ante Tuzos Tonalá.

El atacante chiapaneco firmó una actuación individual sobresaliente, al convertirse en una de las principales figuras y demostrar su capacidad para encontrar el arco rival tanto durante la fase regular como en las rondas de eliminación directa.

Anotaciones

De sus 17 goles, 12 llegaron en la primera etapa del certamen, números que le permitieron mantenerse entre los delanteros más efectivos de la competición. En la fase de eliminación directa agregó otras cinco anotaciones, confirmando su importancia en los encuentros decisivos y su capacidad para responder cuando el margen de error era menor.

La regularidad frente al arco fue uno de los principales argumentos de Alvarado para quedarse con el título individual, en una campaña en la que su aporte ofensivo resultó fundamental para que Fénix avanzara a la disputa por el trofeo.

Sin embargo, el desempeño del delantero no pudo culminar con el título colectivo. Fénix llegó a la gran final con la intención de coronar su participación con el campeonato, pero se encontró con Tuzos Tonalá, conjunto que terminó imponiéndose para quedarse con el primer lugar y dejar a los de Alvarado con el subcampeonato.

Pese al resultado adverso en el encuentro definitivo, la campaña del atacante dejó un balance positivo en el plano individual. Sus 17 goles respaldaron su condición de campeón de goleo y lo colocaron como uno de los futbolistas más destacados de la Liga Asociada MX.

Próximo reto

Ahora, Diego Daniel Alvarado se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Andes, competencia en la que buscará dar continuidad a su rendimiento, incrementar su cuota goleadora y pelear nuevamente por el reconocimiento al máximo anotador.

El objetivo será trasladar la efectividad mostrada con Fénix a su siguiente participación, con la experiencia adquirida en el torneo anterior y la motivación de mantenerse como un referente ofensivo.

Después de alcanzar el título de goleo y disputar una final, el delantero tendrá una nueva oportunidad para demostrar su capacidad frente a las porterías rivales.