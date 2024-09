Diego Gómez, con oro y plata en el nacional

El talento chiapaneco se sigue demostrando su nivel en los diferentes estrados, es el caso de Diego Gómez Maza, integrante de la Academia Top Brother de Chiapas, quien se colgó las medallas de campeón y subcampeón en el Campeonato Nacional de Jiu Jitsu Brasileño al que convocó la Federación Mexicana de la especialidad en Oaxtepec, Morelos.

El artemarcialista destacó que primeramente se agenció la medalla de oro en el sector de los 52 kilogramos de la categoría cinta verde Sub-16 en la modalidad GI (Kimono y cinta) donde se permiten los agarres.

Asimismo reveló que en la modalidad de No GI de la categoría Sub-18, donde se usa ropa deportiva y donde no se permiten los agarres, consiguió la medalla de plata. Destacó que durante sus distintos encuentros se sintió confiado debido al entrenamiento que tuvo en los tatamis de su escuela Top Brother, y detalló que en la final de la categoría abierta se enfrentó con un rival convencional de mayor experiencia y edad, y aunque no pudo quedarse con la presea dorada, está satisfecho con su desempeño.

El deportista aseguró que seguirá entrenando con más empeño, pues dentro de sus planes está cumplir uno de sus sueños de pertenecer a la Selección Mexicana de Jiu Jitsu para representar a México en los diferentes eventos internacionales.

Por su parte el Head Coach de la Academia Top Brother Chiapas, Emilio Gómez Zambrano, Cinta Negra, destacó la importancia de la participación de los alumnos fuera del estado, como la de Diego Gómez Maza y de Andrés González que logró la medalla de plata en el sector Sub-14 de los 60 kilogramos.

Agregó que para finales de este año, la escuela cerrará con su participación en el Campeonato Mundial de la IBJJ en Nagoya, Japón, por lo que se prepara para competir en el país del “Sol Naciente” del 26 al 29 de septiembre, en la categoría de cintas negras Máster III de los semipesados, en donde espera hacer una buena actuación.