Diego Molina, el motor de La Paz

En el Futbol no todos los protagonistas aparecen en el último momento para marcar un gol. También están quienes comienzan a construir la jugada desde varios metros atrás, levantan la cabeza, encuentran un espacio y colocan el balón donde sus compañeros pueden hacer la diferencia. Esa es precisamente una de las principales características de Diego Alejandro Molina Vila.

Con el número 12 y desempeñándose como medio central de La Paz, Diego ha encontrado en la distribución del balón su principal herramienta para destacar. Durante la temporada ha sido uno de los elementos encargados de darle movimiento al equipo desde la mitad de la cancha, participando en la construcción de las jugadas y buscando constantemente generar opciones frente al arco rival.

Relevancia

Los números respaldan su importancia. Diego acumula 32 asistencias, registro que refleja su capacidad para encontrar a sus compañeros y participar directamente en las acciones que terminan en gol. Para él, una buena jugada no necesariamente tiene que terminar en sus propios pies, pues también disfruta ser quien habilita al compañero que finalmente consigue la anotación.

Uno de los momentos que más recuerda de la temporada ocurrió en el último partido de la fase de grupos. La Paz se enfrentó a otro representativo del colegio en un juego que terminó siendo una auténtica remontada.

En un inicio el duelo lucía complicado para La Paz, pero el equipo encontró la reacción necesaria para cambiar el rumbo del marcador. Diego tuvo una participación determinante al generar las asistencias que permitieron a sus compañeros acercarse, darle la vuelta al encuentro y terminar con una victoria de 10-6.

Voltereta

Aquella remontada se convirtió en uno de los mejores partidos de la temporada para el mediocampista, no solamente por el resultado, sino por la manera en que el equipo respondió ante la adversidad. Desde el centro de la cancha, Diego mantuvo la búsqueda de espacios y continuó generando opciones hasta que La Paz consiguió completar la voltereta.

Su protagonismo volvió a aparecer en la etapa decisiva. Durante la semifinal, el mediocampista nuevamente fue pieza clave para que La Paz consiguiera otra remontada, demostrando que puede ser especialmente importante cuando el marcador obliga al equipo a buscar soluciones.

La capacidad para asistir se ha convertido así en una de las señas particulares de su juego. Diego observa el movimiento de sus compañeros, intenta anticipar las jugadas y aprovechar los espacios que aparecen durante el encuentro. Su trabajo no siempre termina reflejado en el marcador individual, pero sí en las oportunidades que consigue generar para el conjunto.

A sus cualidades en la cancha se suma una referencia internacional. Diego tiene como ídolo a Lamine Yamal, futbolista al que admira por su talento, habilidad y capacidad para competir al más alto nivel desde muy joven.

Esa admiración también conecta con su principal sueño: convertirse algún día en futbolista profesional. Para alcanzar ese objetivo sabe que todavía queda un largo camino por recorrer y que cada entrenamiento y cada partido representan una oportunidad para continuar aprendiendo.

Por ahora, su presente está marcado por el número 12, el mediocampo y una estadística que habla de su aporte: 32 asistencias. Pero detrás de esos números existe también un jugador que disfruta el Futbol y que ha encontrado en la generación de oportunidades una manera de convertirse en protagonista.

El futbol infantil todavía representa una etapa de formación, pero también es el escenario donde comienzan a construirse los sueños. Diego Alejandro Molina Vila ya tiene claro hacia dónde quiere dirigir el suyo.

Mientras continúa creciendo dentro de la cancha, el mediocampista seguirá buscando pases, asistencias y nuevas oportunidades para ayudar a La Paz. El objetivo inmediato es disfrutar cada partido y seguir mejorando; el sueño a largo plazo, llegar a ser futbolista profesional.