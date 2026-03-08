Diego Ortiz, a la defensa de su título

El actual Campeón de Campeones 2025, Diego Ortiz, regresa a la acción de la mano de la escudería HO Speed Racing para el arranque de la temporada 2026 de Nascar México Series.

El arranque no podría ser en un escenario más desafiante, en el óvalo de media milla en San Luis Potosí, una pista que exige precisión quirúrgica, lectura de tráfico y nervios de acero. “Regresar como campeón implica una responsabilidad mayor. Sabemos que todos quieren ganarle al número 11, y eso nos motiva todavía más”, afirmó.

Al volante del auto 11, patrocinado por Joyería Bizarro, Telecom, Lamitex, Glacier Water y 3M, Ortiz llega no solo con la etiqueta de monarca defensor, sino con autoridad estadística, pues ha ganado los dos más recientes “heats” de Challenge en esta plaza, convirtiendo el trazado potosino en uno de sus terrenos más sólidos dentro del calendario.

Pero el 2026 trae un ingrediente adicional que eleva la exigencia. el estreno del formato The Chase, que sustituye a los antiguos Playoffs y obliga a los contendientes a ser estratégicamente perfectos desde la primera fecha. Ya no basta con administrar, ahora hay que atacar sin perder consistencia.

“San Luis es una pista intensa, de contactos constantes y decisiones rápidas, pero históricamente nos ha tratado bien porque entendemos su dinámica. Este año el enfoque es evolucionar, afinar los detalles que pueden marcar diferencia y arrancar sumando fuerte. En The Chase cada punto cuenta desde la primera bandera verde”, remarcó.

HO Speed Racing, que por ahora tendrá a Ortiz como su único representante en Challenge Series, ha trabajado durante la pretemporada en simulación, ajustes finos y preparación física para afrontar un campeonato que promete ser uno de los más competitivos de los últimos años.