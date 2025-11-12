Diego Ortiz es campeón de Nascar Challenge

El equipo HO Speed Racing, encabezado por Hugo Oliveras y Luis Ruiz, celebró con orgullo el título de Campeón de Campeones de Challenge Series 2025 obtenido por su piloto Diego Ortiz, quien cerró la temporada con una actuación magistral en el Autódromo Miguel E. Abed de Puebla.

La gran final de Nascar México Series fue el escenario perfecto para que Ortiz demostrara su talento, temple y determinación, en una competencia marcada por múltiples contactos, banderas amarillas y dos banderas rojas.

En medio del caos, Ortiz se mantuvo imperturbable, cruzando la meta con la bandera a cuadros más importante del año.

Con este triunfo, el piloto del auto 11 culminó una temporada sobresaliente con 9 podios y 6 victorias, un rendimiento que confirma su madurez deportiva y visión de campeón.

“Estoy inmensamente feliz por cómo se dio esta temporada y por haber conseguido finalmente el campeonato 2025. A lo largo del año enfrentamos muchos retos, problemas técnicos y momentos en los que parecía que todo se complicaba, pero el equipo nunca bajó los brazos. Hoy todo ese esfuerzo valió la pena”, expresó.

Ortiz se consolida como una de las figuras más prometedoras del Automovilismo mexicano, mientras que el HO Speed Racing reafirma su posición como uno de los equipos más competitivos de Nascar México.