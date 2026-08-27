Diego Piñón ve cerca el debut con Jaguares

Jaguares FC está en la última semana de preparación, para arrancar el torneo 2026-2027 de la Liga Premier y los elementos que conforman el plantel van dando muestras de su ansiedad, tras varias semanas de intenso trabajo, contando los días para arrancar la competencia, enfundados en la playera del conjunto chiapaneco.

Uno de los elementos destacados del plantel es Diego Piñón, volante ofensivo que fue parte de Alacranes de Durango el torneo anterior y que aterriza en Chiapas para aportar la experiencia en el ataque del conjunto felino.

“Al final trabajamos para eso (el debut), han sido varias semanas, varios juegos, y estamos con mucho entusiasmo, listos para comenzar el torneo. Vengo a aportar mi granito de arena, somos un gran grupo, grandes jugadores y estamos ansiosos”, expuso.

Con paso en equipos como Racing de Veracruz, además de experiencia en las Fuerzas Básicas de Necaxa y escuadras de la Liga de Expansión como los Mineros de Zacatecas, el volante ofensivo se dijo consciente de lo que representa vestir un uniforme con historia.

Los objetivos en el plantel chiapaneco están claros, hay que consolidar la idea futbolística, conseguir los resultados y a partir de ahí hacer junto a la afición un verdadero equipo, que pueda llegar lo más lejos posible.

Aunque el debut de los felinos será el próximo viernes en calidad de visitantes, Piñón Luján admitió que ya quiere ver el Reyna con su afición, algo que ya vivió como visitante, pero que quiere vivir como local cuando el balón comience a rodar en el Víctor Manuel Reyna.

“Me gusta pensar en la cantidad de gente que viene al estadio, me han contado, lo he visto cuando vine a jugar aquí, que se meten mucho al juego y, como jugador, eso genera mucha ilusión, sentir el apoyo para que podamos hacer de casa una aduana importante”, finalizó.