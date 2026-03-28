Dimayuga, a lucirse en el Súper Óvalo Chiapas

Después del regreso en San Luis potosí a Challenge Series, Andrik Dimayuga espera en la competencia de este 29 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, obtener un resultado que se permita recuperar posiciones.

“La de San Luis es una carrera donde apareció un imponderable mecánico. Creo que, de no haber sido por esa situación, hubiera podido adjudicarme mi primer podio de la temporada”, declaró el piloto de ECOM- Iron Route, Flight Crew y Transportes Dimayuga.

“A pesar de todo quedó demostrado en la primera fecha que estamos para pelear por el máximo galardón y ahora vamos a Chiapas en busca de esa victoria que nos permita sumar una buena cantidad de puntos que ahora con el Chase se hacen más necesarios”, declaró.

El conductor del auto 67 dijo que, por lo que se vio en la primera fecha, la 2026 será una temporada en la que en varias carreras se sacarán chispas. Sobre la segunda cita del año, denominada Chiapas Espectacular por Naturaleza 200 de Nascar México Series, dijo que uno de los factores principales será el calor.

“Si bien es importante la parte mecánica, el factor que puede influir de manera importante es la condición física. De acuerdo con los pronósticos, el domingo será un día de 25 grados, lo que es muy bueno porque, de lo contrario, dentro del auto se pueden superar los 50 grados”, indicó.