Dimayuga busca triunfo clave en Nascar

El piloto capitalino Andrik Dimayuga buscará conquistar su primera victoria de la temporada 2026 de Challenge Series durante la cuarta fecha del campeonato, que se disputará el próximo 17 de mayo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

Al mando del Chevrolet número 67 de Iron Route-ECOM-Aqualite, Dimayuga intentará sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en la pelea por un lugar dentro del Chase. El joven volante llega ubicado en la cuarta posición general con 95 unidades y confía en que el trazado poblano le permita dar el salto a los primeros lugares del campeonato.

“El objetivo es hacer una carrera inteligente, cuidar mucho el auto por las altas temperaturas y evitar accidentes”, señaló el capitalino, quien destacó la importancia de esta fecha para no perder terreno en la clasificación.

Dimayuga recordó que Puebla es uno de los circuitos que mejores sensaciones le deja por su velocidad y las constantes batallas rueda a rueda que suelen ofrecer carreras espectaculares para los aficionados.

El integrante de Iron Route-ECOM-Aqualite aseguró que buscará su primer triunfo del año para consolidarse como contendiente al título, luego de haber conseguido ya resultados dentro del podio en la presente campaña.

La cuarta fecha de Challenge Series 2026 arrancará el domingo a las 13:50 horas y se correrá a 75 vueltas o con un límite de 100 minutos, además de contar con un “stage” programado en el giro 30.