Dimayuga RT llega con hambre de triunfo

Dimayuga intentará conseguir un lugar en “playoffs”, además de que podría pasar a encabezar las posiciones del campeonato. Diego Pérez/CP

Seguros de la calidad del equipo y decididos a pelear por la bandera a cuadros en el Súper Óvalo Chiapas se manifestaron los integrantes del Dimayuga Racing Team.

En un ameno convivio con representantes de diversos medios de comunicación, los estandartes de la escuadra comandada por Miguel Dimayuga expresaron abiertamente su deseo por ser protagonistas de Nascar México Series.

“Hemos integrado una escudería muy poderosa y queremos estar entre las más importantes del Automovilismo deportivo mexicano, sino es que ya lo conseguimos. Somos los únicos que tenemos el apoyo de una marca del vecino país del norte, y este es un proyecto a largo plazo que está funcionando muy bien”, declaró el director del equipo, quien pidió a sus pilotos dar su mejor esfuerzo este domingo en la carrera.

El conductor Andrik Dimayuga, quien estará al volante del auto 67, patrocinado por Compaq, Jemz y Comercializadora Virdi, se encuentra feliz de volver a correr en Chiapas, una plaza cuya afición apoya mucho desde la tribuna, sin importar el calor.

“En la parte que me toca vamos por el primer lugar en la Chiapas Nus-Káh 200. Estoy consciente de que será una carrera agotadora, pero estoy al cien por ciento en lo que se refiere a la parte física y no creo que la temperatura que se espera para el domingo en la carrera me afecte demasiado”, expresó Dimayuga, quien participa en la categoría Challenge.

Por su parte, el piloto Esteban “El Toro” Rodríguez se dijo contento por formar parte de un gran equipo, pues eso lo lleva a pensar que tanto él como Andrik pueden visitar el podio este domingo, si bien saben que el óvalo de Chiapas es muy demandante y hay que mantener la cabeza fría. “El Súper Óvalo Chiapas me gusta mucho, aunque tiene sectores que son de cuidado”, advirtió.

Para concluir, los integrantes del Dimayuga Racing Team invitaron a la afición chiapaneca a asistir al autódromo desde temprano para disfrutar la jornada de velocidad que comienza a las 11:30 de la mañana con la carrera de Trucks México, en tanto que la estelar en Nascar Challenge y Nascar México arrancará a las 13:30 horas.