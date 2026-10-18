Dinoestudiantes vence en fecha pendiente

Dinoestudiantes cumplió los pronósticos y consiguió una contundente victoria de 5-0 sobre Academia Atlas Tuxtla, en el encuentro pendiente de la primera jornada del Torneo de la Amistad, disputado este sábado en la cancha de Futbol 7 del parque del Oriente.

El compromiso tuvo que reprogramarse semanas atrás por situaciones ajenas a los equipos, pero finalmente pudieron encontrarse en el terreno de juego para completar la actividad correspondiente a la fecha inaugural. La expectativa estaba puesta en Dinoestudiantes, que llegó al partido como uno de los equipos punteros de la competencia y con la responsabilidad de demostrar por qué se encuentra entre los protagonistas del certamen.

Jerarquía

Desde el silbatazo inicial, Dinoestudiantes trató de tomar el control de las acciones y aprovechar sus oportunidades frente al arco rival. La propuesta ofensiva pronto rindió frutos, con Carlos Sánchez como principal protagonista durante la primera mitad, periodo en el que aportó anotaciones para encaminar a su equipo hacia una victoria que comenzaba a tomar forma.

Con el 3-0 a su favor, Dinoestudiantes se fue al descanso con una ventaja importante, aunque todavía quedaba por disputar la segunda parte. Del otro lado, Academia Atlas Tuxtla no dejó de buscar alternativas para meterse en el encuentro. El conjunto rojinegro intentó competir, ajustar su planteamiento y encontrar espacios que le permitieran recortar distancias, manteniendo la disposición de luchar hasta el final pese a la diferencia en el marcador.

Segunda mitad

Para el complemento, Dinoestudiantes mantuvo la iniciativa y encontró nuevas oportunidades para ampliar la ventaja. En esta ocasión Aurora González asumió el protagonismo al marcar un doblete que terminó por sentenciar el duelo y establecer el 5-0 definitivo en la cancha del parque del Oriente.

El triunfo representa tres puntos importantes para Dinoestudiantes, que respondió a las expectativas y reafirmó su condición de contendiente en la parte alta de la clasificación. La contundencia frente al arco y la capacidad para repartir las anotaciones entre sus protagonistas fueron factores determinantes para resolver un compromiso que había quedado pendiente.

Por su parte, Academia Atlas Tuxtla se retiró sin poder reflejar en el marcador los intentos realizados durante el partido, pero su esfuerzo por mantenerse en la disputa y buscar opciones ofensivas merece reconocimiento. En este tipo de encuentros, la diferencia también está en la capacidad para aprovechar las oportunidades, y en esta ocasión Dinoestudiantes fue más efectivo en los momentos decisivos.

Con el duelo de la primera jornada finiquitado, el Torneo de la Amistad continúa su desarrollo en las instalaciones del parque del Oriente, donde las escuadras participantes tratan de sumar resultados positivos y consolidarse en una competencia que mantiene el Futbol como punto de encuentro y convivencia deportiva.

Dinoestudiantes dio un paso importante en sus aspiraciones al llevarse las tres unidades, mientras que Academia Atlas Tuxtla tendrá la oportunidad de pasar página, corregir detalles y volver a la cancha con la intención de recuperar terreno en las próximas fechas.